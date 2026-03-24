Penjaroja: Najvažnije je da možemo da pobedimo i kad ne igramo dobro

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da mu je veoma važno to što je njegova ekipa uspela da pobedi u večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Asvela, uprkos lošoj igri u tom duelu.

„Srećan sam jer je važno imati mogućnost da na kraju pobedimo u utakmicama u kojima ne igramo dobro. Danas smo igrali loše, ali je važno da na kraju imamo opciju da pobedimo. Za mene je to najvažnija stvar danas“, naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Asvel 79:78, u utakmici 33. kola Evrolige, i zabeležio svoj četvrti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

„Danas je jasno da nismo igrali sa normalnom brzinom u napadu. Igrali smo sporo, nismo dobro delili loptu. Mnogo smo gubili lopte u prvom poluvremenu i oni su nas kažnjavali poenima iz kontranapada. U odbrani smo imali probleme da branimo pik-en-rol, naročito sa Ertelom. Ekipa se trudila i na kraju pobedila, i to je dobro za nas“, rekao je Penjaroja.

Partizan zauzima 15. mesto na tabeli sa 13 pobeda i 20 poraza.

„Momci žele da se takmiče za naše navijače i žele da pobede u više utakmica ove sezone. Jasno je da nemamo šanse da uđemo u plej-in ili u plej-of. Gradimo tim i moramo da se pripremimo za plej-of ABA lige. Na kraju, cilj svake utakmice je da pobedimo. Nije lako, ovo nam je peta utakmica u poslednjih devet dana, bez treninga, igrači su umorni. Pokušaćemo da pobedimo i u poslednjih pet utakmica (u Evroligi)“, kazao je Penjaroja.

Crno-beli će u utakmici narednog kola, koja je na programu u petak, u Beogradu dočekati Valensiju.

(Beta)

