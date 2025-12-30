Penjaroja: Nismo u dobroj situaciji, ali odigrali smo dobro protiv Valensije,

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je ekipa večeras dobro igrala protiv Valensije i napredovala u odnosu na poslednjih nekoliko utakmica, ali da je izgubila pošto je promašila neke lake šuteve za tri poena.

„Čestitam Valensiji na pobedi i sjajnoj sezoni. Nije moguće da budeš srećan zbog poraza, ali mislim da smo napredovali, dobro smo se borili. Takmičili smo se veoma dobro 35 minuta, a ako želite da pobedite u Valensiji, u poslednjoj četvrtini morate da pogodite lake trojke. Mi smo ih promašili i na kraju smo postigli samo 10 poena u četvrtoj četvrtini“, rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare posle utakmice.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Španiji od Valensije 73:86, u utakmici 19. kola Evrolige i pretrpeli četvrti uzastopni poraz.

„Napredovali smo u odbrani, manje-više jer nije lako kontrolisati njihovu tranziciju. To smo dobro radili u prvih 15 minuta. Ali ovo je put. Naša situacija nije dobra, ali danas smo odigrali dobru utakmicu i vidi se napredak u odnosu na poslednje utakmice“, naveo je Penjaroja.

Partizan sada ima šest pobeda i 13 poraza na pretposlednjem 19. mestu na tabeli, a Valensija je prva sa 13/6.

U sledećem kolu Partizan će 6. januara igrati na gostujućem terenu protiv Monaka, a Valensija će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde.

