Penjaroja: Očekuje nas težak meč protiv Igokee, moraćemo da budemo aktivni na skoku i u odbrani

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Igokee biti veoma zahtevna i da će za pobedu u tom duelu biti ključno da njegovi igrači budu aktivni na skoku i u odbrani.

„Očekuje nas težak meč, nakon dve zahtevne utakmice u Evroligi. Imamo problema sa povredama, a moramo da razmišljamo o minutaži igrača u ovom ritmu. Ne sme da nas zavara prethodni duel iz Laktaša i ubedljiva pobeda, moraćemo da odigramo dobru utakmicu, da budemo aktivni na skoku i u odbrani ukoliko mislimo da i sutra dođemo do trijumfa“, naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Partizan će u nedelju od 18 časova u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“ dočekati Igokeu, u utakmici 16. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Crno-beli u utakmicu protiv Igokee ulaze nakon dva trijumfa u ovonedeljnom duplom kolu Evrolige u mečevima protiv Bajern Minhena i Hapoela iz Tel Aviva, a prvi ovosezonski duel protiv kluba iz Laktaša su odigrali pre samo osam dana u Republici Srpskoj i u njemu su pobedili 103:81.

Košarkaš Partizana Arijan Lakić rekao je da njegova ekipa može da pobedi u predstojećem meču samo ako bude igrala sa maksimalnim zalaganjem i fokusom od početka do kraja.

„Nemamo mnogo vremena pred nama za oporavak posle duplog kola i pripremu nove utakmice protiv Igokee. Sigurno je psihički lakše posle pobede nego posle poraza, ali ništa ne sme da nas zavara. Možemo do pobede samo uz maksimalno zalaganje i koncentrisanu igru tokom svih 40 minuta“, kazao je Lakić.

Partizan je drugi na tabeli Grupe A sa 12 pobeda i jednim porazom, dok je Igokea četvrta sa skorom 7/6.

Meč je prvobitno trebalo da se igra od 19.30, ali je Partizan naveo da je predložio promenu termina kako bi se navijačima omogućilo da gledaju i finale Evropskog prvenstva za vaterpoliste, u kom reprezentacija Srbije istog dana od 20.30 u Beogradskoj areni igra protiv selekcije Mađarske.

Partizan je saopštio i da je, usled manjeg kapaciteta hale „Aleksandar Nikolić“ u odnosu na Beogradsku arenu, u kojoj crno-beli obično igraju mečeve u kojima su domaćini, ulaz na utakmicu protiv Igokee omogućen samo vlasnicima sezonskih karata.

(Beta)

