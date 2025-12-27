Penjaroja: Očekuje nas važna utakmica protiv Splita

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je predstojeća utakmica ABA lige protiv Splita veoma važna za njegovu ekipu.

„Za samo 48 sati, u odnosu na prethodnu utakmicu, očekuje nas važna utakmica protiv Splita. Danas smo analizirali meč protiv Makabija, a nakon toga smo se okrenuli pripremama za naredni duel“, naveo je Penjaroja, preneo je danas sajt kluba.

Partizan će u nedelju od 19.30 u hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu dočekati Split, u utakmici 12. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Partizan je treći na tabeli Grupe A sa osam pobeda i jednim porazom, dok je Split sedmi sa skorom 3/7.

Kapiten Partizana Vanja Marinković rekao je da on i njegovi saigrači na utakmici protiv Splita žele da „poprave utisak“ i da kroz želju i borbenu igru u predstojećim mečevima vrate poverenje navijača.

„Nadam se da ćemo u narednim partijama, počev od meča sa Splitom, pokazati određene reakcije, kao i borbu i želju. Mislim da je to prvi korak da se vrati poverenje navijača, a samim tim će i lakše doći neke pobede“, kazao je Marinković.

(Beta)

