Penjaroja: Odigrali smo jako lošu utakmicu

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je njegova ekipa odigrala jako loše u večerašnjem porazu od Olimpijakosa u Evroligi i dodao da navijači crno-belih zaslužuju da gledaju bolje partije njegovog tima.

„Jako teška utakmica. Samo smo se takmičili u prvoj četvrtini, nakon toga smo kasnili u dosta situacija, igrali mekano u odbrani, loše u napadu. Na kraju smo odigrali jako lošu utakmicu. Naši navijači i klub zaslužuju više od nas. Moramo da se takmičimo bolje nego danas. Navijači su bili na evroligaškom nivou. Prvi put u mojoj karijeri smo izgubili utakmicu 40 poena razlike, a navijači su sve vreme navijali“, naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare u hali „Aleksandar Nikolić“.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od Olimpijakosa 66:104, i pretrpeo sedmi uzastopni poraz u Evroligi.

Crno-beli zauzimaju poslednje, 20. mesto na tabeli Evrolige sa skorom 6/16.

„Tim je imao veoma loše momente, to je veliki problem u poslednja dva, tri meseca. To je momenat za profesionalce da rade naporno, da igraju zajedno i da razumeju tešku situaciju. Da igraju svakog dana bez izgovora. Treba da promenimo našu energiju i govor tela u lošim momentima. U lošim momentima tim igra sa istom energijom. U utakmicama protiv velikih timova je nemoguće da se takmičimo ako ne igramo sa 100 odsto“, dodao je Penjaroja.

Penjaroja je rekao da se ne kaje zbog dolaska u Partizan i dodao da svaki član tima ima odgovornost da bude bolji.

„Pokušavam da pomognem igračima u košarkaškim situacijama, da poprave svoje samopouzdanje. Pokušavam da popravim naš oblik. Profesionalci smo“, izjavio je trener crno-belih.

Partizan će u narednom kolu Evrolige igrati na gostujućem terenu protiv Bajern Minhena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com