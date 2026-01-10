Penjaroja: Potrebno je da se pripremimo da odigramo čvrst i stabilan meč protiv Studentskog centra

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da njegova ekipa mora da se oporavi posle poraza od Barselone i da se pripremi da odigra čvrsto i stabilno u predstojećoj utakmici ABA lige protiv Studentskog centra.

„Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo. Potrebno je da napredujemo, da se kroz današnji trening dobro pripremimo i da odigramo jednu čvrstu i stabilnu utakmicu. Gostovanja nikada nisu laka i zbog toga moramo da uložimo dodatni napor, kako u pripremi, tako i na samom terenu“, naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Partizan će u nedelju od 20.30 na gostujućem terenu u Podgorici igrati protiv Studentskog centra, u utakmici 14. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Crno-beli u meč protiv Studentskog centra ulaze nakon što su u petak izgubili od Barselone 70:88 i pretrpeli svoj šesti uzastopni poraz u Evroligi.

Partizan je drugi na tabeli Grupe A ABA lige sa 10 pobeda i jednim porazom, dok Studentski centar zauzima poslednje, deveto mesto sa skorom 2/10.

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington rekao je da on i njegovi saigrači ne smeju „olako“ da shvate ekipu Studentskog centra i da je ključno da od početka duela imaju dobar pristup.

„Nastavljamo da se borimo i u ABA ligi, gde smo trenutno u samom vrhu, tako da je potrebno da ostanemo na tom putu. Sledi nam meč protiv Studentskog centra, ekipe koju ne smemo olako da shvatimo. Od samog starta utakmice moraćemo da imamo dobar pristup“, kazao je Vašington.

