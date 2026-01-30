Penjaroja pred Kluž: Očekuje nas zahtevna utakmica protiv jednog od favorita za osvajanje ABA lige

„Očekuje nas zahtevna utakmica, jer je Kluž odličan tim. Igraju vrlo dobro u oba takmičenja, a u ABA ligi su i jedan od favorita za osvajanje. Što se tiče nas, moramo da se odmorimo od jučerašnje utakmice i pripremimo što bolje za sutrašnji meč“, naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.
Partizan će u subotu od 19 časova u Beogradu dočekati Kluž, u utakmici 17. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.
U prvom ovosezonskom duelu ova dva tima, Partizan je u Rumuniji pobedio 92:85.
Beogradski crno-beli su svoju prethodnu utakmicu odigrali u četvrtak, kad su u 25. kolu Evrolige na gostujućem terenu izgubili od Olimpije iz Milana 79:85.
Košarkaš Partizana Mitar Bošnjaković rekao je da njegova ekipa, uprkos problemima koje ima, ne sme da traži izgovore u predstojećem meču i da mora da uz maksimalno zalaganje izbori pobedu u tom duelu.
„Stižemo pravo s puta na trening gde ćemo raditi na pripremi utakmice protiv Kluža. I prva utakmica protiv njih je bila veoma zahtevna, a zbog svih okolnosti, naročito povreda i zgusnutog rasporeda očekujem da ova bude još zahtevnija. Sa naše strane ništa od toga ne sme da bude izgovor, moramo da damo sve od sebe i izborimo se za pobedu“, kazao je 19-godišnji košarkaš crno-belih.
Partizan je drugi na tabeli Grupe A sa 13 pobeda i jednim porazom, dok je Kluž treći sa skorom 9/5.
(Beta)
