Penjaroja pred Kluž: Očekuje nas zahtevna utakmica protiv jednog od favorita za osvajanje ABA lige

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža, kog smatra jednim od favorita za osvajanje tog takmičenja, biti veoma zahtevna.

„Očekuje nas zahtevna utakmica, jer je Kluž odličan tim. Igraju vrlo dobro u oba takmičenja, a u ABA ligi su i jedan od favorita za osvajanje. Što se tiče nas, moramo da se odmorimo od jučerašnje utakmice i pripremimo što bolje za sutrašnji meč“, naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Partizan će u subotu od 19 časova u Beogradu dočekati Kluž, u utakmici 17. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

U prvom ovosezonskom duelu ova dva tima, Partizan je u Rumuniji pobedio 92:85.

Beogradski crno-beli su svoju prethodnu utakmicu odigrali u četvrtak, kad su u 25. kolu Evrolige na gostujućem terenu izgubili od Olimpije iz Milana 79:85.

Košarkaš Partizana Mitar Bošnjaković rekao je da njegova ekipa, uprkos problemima koje ima, ne sme da traži izgovore u predstojećem meču i da mora da uz maksimalno zalaganje izbori pobedu u tom duelu.

„Stižemo pravo s puta na trening gde ćemo raditi na pripremi utakmice protiv Kluža. I prva utakmica protiv njih je bila veoma zahtevna, a zbog svih okolnosti, naročito povreda i zgusnutog rasporeda očekujem da ova bude još zahtevnija. Sa naše strane ništa od toga ne sme da bude izgovor, moramo da damo sve od sebe i izborimo se za pobedu“, kazao je 19-godišnji košarkaš crno-belih.

Partizan je drugi na tabeli Grupe A sa 13 pobeda i jednim porazom, dok je Kluž treći sa skorom 9/5.

(Beta)

