Penjaroja pred meč protiv Asvela: Moramo da odgovorimo na pravi način i odigramo kvalitetno

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas da njegova ekipa mora da odgovori svom rivalu na pravi način i pruži kvalitetnu partiju kako bi došla do pobede u predstojećoj utakmici Evrolige protiv Asvela.

„Asvel je trenutno na poslednjem mestu u Evroligi, ali je u prethodnom periodu pokazao da može da odigra veoma dobru utakmicu. Zato moramo da odgovorimo na pravi način, odigramo kvalitetno i pokušamo da zabeležimo novu pobedu“, naveo je Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Partizan će u utorak od 20.45 u Beogradu dočekati Asvel, u utakmici 33. kola Evrolige.

Crno-beli su svoju poslednju utakmicu odigrali u nedelju, kad su u Top 8 fazi regionalne ABA lige izgubili od gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde 96:100.

„Najvažnije je da se dobro oporavimo, jer nas već sutra očekuje peta utakmica u poslednjih devet dana. Potrebno je da ekipu što bolje pripremimo za naredni meč, posle teške jučerašnje utakmice protiv Crvene zvezde“, kazao je Penjaroja.

Trener Partizana pohvalio je atmosferu koja vlada u hali u poslednja dva meseca.

„Na nama je da to ispratimo pravim odnosom, energijom i borbenošću, jer mi pre svega igramo za naše navijače“, naveo je Penjaroja.

Košarkaš Partizana Bruno Fernando rekao je da smatra da je ekipa Asvela, uprkos stanju na tabeli, jako kvalitetna i da on i njegovi saigrači moraju da u predstojeći meč uđu maksimalno ozbiljno.

„Želimo da ovu utakmicu shvatimo jednako ozbiljno kao i svaku do sada. Reč je o kvalitetnoj ekipi koja igra dobru košarku, bez obzira na to šta tabela trenutno pokazuje. I mi smo ranije bili u sličnoj situaciji, ali to ne znači da nismo bili dobar tim. Zato moramo da im odamo priznanje za sve što su do sada uradili i da u utakmicu uđemo maksimalno ozbiljno, sa ciljem da pobedimo. Svaka nova pobeda nam mnogo znači, pomaže nam da gradimo samopouzdanje i nastavimo u dobrom ritmu“, naveo je Fernando.

U prvom ovosezonskom duelu ova dva kluba, Asvel je na svom terenu u Lionu pobedio 88:87.

„Izgubili smo od njih na njihovom terenu, tako da je ovo dobra prilika da im se revanširamo“, kazao je Fernando.

Partizan, koji je pobedio u svoje poslednje tri utakmice u Evroligi, se nalazi na 16. poziciji na tabeli sa skorom 12/20, dok Asvel zauzima poslednje, 20. mesto sa osam pobeda i 24 poraza.

(Beta)

