Penjaroja pred meč protiv Valensije: Najvažnije je da iskontrolišemo njihovu tranziciju

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je predstojeći protivnik njegove ekipe u Evroligi, španska Valensija, veoma kvalitetan i dobro vođen tim i dodao da će za pobedu u tom duelu biti ključno da njegova ekipa poremeti igru svog rivala u tranziciji.

„Valensija je veliki tim i imaju odličnog trenera, tako da me ne iznenađuje zašto imaju ovakve rezultate do sada. Oni su ekipa koja drži jak ritam i imaju mnogo poseda tokom meča, a takođe šutiraju dosta za tri poena. Uz to, imaju talentovane pojedince koji mogu da napadnu dobrim driblingom, šutnu za tri poena ili udele pravovremen pas. Što se nas tiče, najvažnije je da pokušamo da iskontrolišemo njihovu tranziciju i kontranapade“, naveo je Penjaroja, preneo je danas sajt kluba.

Partizan će u utorak u od 20.30 na gostujućem terenu igrati protiv Valensije, u utakmici 19. kola Evrolige.

Crno-beli zauzimaju 18. mesto na tabeli sa šest pobeda i 12 poraza, dok je Valensija druga sa skorom 12/6.

Košarkaš Partizana Kameron Pejn rekao je da će za pobedu u predstojećem meču biti ključna timska igra.

„Moramo da pogledamo snimke i da vidimo kako možemo da ih zaustavimo. Mislim da je najvažnije da nastavimo da igramo zajedno i da tako možemo da imamo dobru priliku u sutrašnjem meču“, kazao je plejmejker crno-belih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com