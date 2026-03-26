Penjaroja pred Valensiju: Pametno u napadu i čvrsto u odbrani

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas u Beogradu da njegovu ekipu očekuje teška utakmica protiv Valensije u Evroligi i dodao da crno-beli moraju da budu pametni u napadu i čvrsti u odbrani.

„Valensija ima izvanrednu sezonu, kako u Evroligi, tako i u domaćem prvenstvu. Igraju u veoma visokom ritmu, izuzetno brzo, i imaju veliki broj talentovanih igrača. Očekuje nas veoma teška utakmica, jer su u dobroj formi i bore se da sezonu završe među prve četiri ekipe“, rekao je Penjaroja, prenosi klub.

Košarkaši Partizana dočekaće sutra Valensiju, u utakmici 34. kola Evrolige.

Partizan je vezao četiri pobede u najjačem evropskom takmičenju i trenutno je 15. na tabeli sa skorom 13/20. Valensija je četvrta sa 21 pobedom i 12 poraza.

„Moramo da budemo pametni u napadu i da im ne dozvolimo lake poene iz tranzicije posle skoka ili izgubljenih lopti. Istovremeno, potrebno je da budemo čvrsti u odbrani i da kontrolišemo tempo utakmice. Nadam se velikoj podršci naših navijača, jer su nam potrebni i pokušaćemo da dođemo do nove pobede“, poručio je Penjaroja.

Španski stručnjak je, kako je preneo Mozzartsport, govorio o periodu kada je preuzeo tim, ali i o tome kako danas gleda na celu situaciju i odnos navijača prema njemu i njegovom prethodniku Željku Obradoviću.

„Željko je Željko. Imam mnogo poštovanja prema njemu. Jeste to bila čudna situacija za mene, ali sam je prihvatio kao normalnu. Željko je za mene najbolji ne samo sada, već najbolji u poslednjih 25 godina. Jeste čudno jer je ovo moje prvu iskustvo van Šanije, napadi na predsednika, skandiranje Željku, ali navikao sam se na sve i dobro je…“, rekao je Penjaroja.

„Mada, na kraju je najbitnije da nam navijači pomažu da pobeđujemo i normalno je da se dva, tri puta tokom utakmice prisete najvećeg trenera“, dodao je on.

Penjaroja je upitan i da li se oseća prihvaćenim među navijačima Partizana, koji i dalje često skandiraju ime njegovog prethodnika.

„Nije bitno da li me prihvataju ili ne. Nije to meni problem“, rekao je on.

Utakmica Partizan – Valensija na programu je sutra od 20.30 u Beogradskoj areni.

(Beta)

