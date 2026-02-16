Penjaroja saopštio spisak košarkaša Partizana za Kup Radivoj Korać

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja saopštio je danas spisak igrača za predstojeći Kup Radivoj Korać.

Svakom klubu je dozvoljeno da registruje najviše četiri strana igrača za Kup Radivoj Korać, a Penjaroja se odlučio za Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Isaka Bongu i Bruna Fernanda.

U nacionalnom kupu za ekipu Partizana samim tim neće igrati Kameron Pejn, Nik Kalates, Tonje Džekiri, Džabari Parker, Mika Murinen, Šejk Milton, Karlik Džouns i Dilan Osetkovski, koji je svakako suspendovan zbog dopinga.

Od domaćih igrača, u Kupu Radivoj Korać će za crno-bele igrati i standardni članovi prvog tima Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Mitar Bošnjaković, Aleksa Radanov i Uroš Mijailović. Spisak kompletiraju Uroš Danilović i Đorđe Šekularac, koji su dosadašnji deo sezone proveli igrajući na dvojnoj registraciji za Metalac iz Valjeva, i 16-godišnji Nikola Đurović.

Partizan će u četvrtfinalu Kupa Radivoj Korać, koji će biti održan od 18. do 21. februara u Nišu, u četvrtak igrati protiv FMP-a.

(Beta)

