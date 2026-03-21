Penjaroja: Temeljno ćemo se pripremiti za utakmicu sa Zvezdom

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da je duel sa Crvenom zvezdom važan i poseban i da će se njegova ekipa temeljno pripremiti za meč četvrtog kola Top 8 ABA lige.

„Ovo će biti moj prvi derbi. To je važna utakmica za tim i za naše navijače. Mislim da je derbi uvek posebna utakmica, ali na kraju, ipak reč o meču regularnog dela sezone. Igramo protiv veoma kvalitetne ekipe, koja ove sezone pruža zapažene partije, posebno u Evroligi. Moraćemo da odigramo ozbiljno, jer je reč o fizički veoma snažnom timu. Igraju čvrsto u odbrani i zato je važno da se za ovaj meč temeljno pripremimo“, rekao je Penjaroja, navodi se na klupskom sajtu.

Košarkaši Partizana igraju u nedelju od 20.30 kao gosti u Beogradskoj areni protiv Crvene zvezde, utakmicu četvrtog kola Top 8 faze ABA lige.

Zamenik kapitena Partizana Aleksej Pokuševski rekao je da je atmosfera u ekipi fenomenalna i da svi jedva čekaju utakmicu.

„Jedva čekamo svi, očekuje nas dobra utakmica. Trener je posle meča sa Parizom rekao da sa nestrpljenjem čeka nedelju i derbi. Raspored jeste neobičan, ali smo puni energije. Atmosfera u ekipi je fenomenalna. U poslednje vreme igramo dobro, dobro se osećamo i situacija je mnogo bolja nego ranije“, naveo je on.

Crno-beli u duel ulaze posle pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.

U prethodnom kolu ABA lige Partizan je pobedio ekipu Cedevita Olimpije 86:70, dok je Crvena zvezda izgubila od Dubaija 91:114.

Partizan je prvi na tabeli regionalnog takmičenja sa 18 pobeda uz jedan poraz, dok je Zvezda četvrta sa 14/5.

(Beta)

