Penjaroja: Veoma sam ponosan na svoje igrače

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da su večerašnju utakmicu Evrolige protiv Real Madrida odlučili "mali detalji" i da je, uprkos porazu u tom duelu, ponosan na svoje igrače.

„Težak je dan, ali najbitnije je da sam veoma ponosan na svoje igrače. Takmičili smo se jako dobro, sa energijom, borili smo se i došli do situacije gde je bilo 50/50 da pobedimo. Da bismo pobedili Real Madrid moramo da imamo bolji procenat šuta u poslednjoj deonici. Borili smo se, igrali dobru odbranu i na kraju su mali detalji odlučili. Poslednja dva skoka u napadu, pogotovo onaj nakon kog je Felis postigao trojku, su bili ključni. Mislim da smo odigrali solidnu utakmicu i čestitam svojim igračima“, naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od Real Madrida 73:77, u utakmici 28. kola Evrolige.

„Promašili smo pojedine dobre šuteve za tri poena. Naši najvažniji igrači igraju dosta minuta uz veliku energiju, potrebno im je više odmora. Ipak, nema izgovora i kajanja. Moji igrači su se takmičili veoma dobro i skladno. Borili su se čak i u lošim momentima. Za nas je to najbitnija stvar. Jasno je da moraju da nam se oporave neki igrači“, rekao je Penjaroja.

Penjaroja je naveo da smatra da njegov tim pokazuje sve bolji pristup.

„Jasno je da nije isto kad izgubimo 40 poena razlike i četiri poena razlike. Važno je da se tim takmiči svih 40 minuta i da ima mogućnost da pobedi. Jasno je da ako se takmičimo na isti način kao danas i u utakmici protiv Makabija, da je to dobra situacija za tim. Moramo da radimo na tome da imamo više opcija i da nam se ključni igrači oporave“, kazao je trener Partizana.

Penjaroja je rekao i da je atmosfera u ekipi sve bolja.

„Za nas je najbitnija atmosfera. Igranje pred našim navijačima kao večeras je bilo sjajno. Popravili smo atmosferu u svlačionici poslednjih nedelja. To je moj posao, ali to se desilo jer naši igrači imaju dobar stav, žele da se poprave i da pokažu da mogu da se takmiče, jer veoma poštuju ovaj tim“, izjavio je Penjaroja.

Penjaroja nije hteo da komentariše suđenje na večerašnjoj utakmici.

Na pitanje o suspenziji Dilana Osetkovskog zbog dopinga, trener Partizana je naveo da je ta situacija za njega jako iznenađujuća i da klub sad ima malo vremena da pronađe zamenu za američkog krilnog centra.

„Saznali smo informaciju nakon završetka današnjeg treninga. Teška je situacija. Čudno je da baš danas nakon toliko vremena stigne to. Imamo malo vremena da nađemo zamenu. To je očajna vest i za Dilana, i za tim. On je trenutno van tima“, kazao je Penjaroja.

Partizan zauzima pretposlednje, 19. mesto na tabeli Evrolige sa devet pobeda i 19 poraza.

U Evroligi sledi pauza zbog odigravanja nacionalnih kupova. Crno-beli će, nakon završetka Kupa Radivoja Koraća, narednu utakmicu u Evroligi odigrati 25. februara, na gostujućem terenu u Istanbulu protiv Fenerbahčea.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com