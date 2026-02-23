Penjaroja zadovoljan zbog povratka nekolicine igrača u ekipu pred duel sa Fenerbahčeom

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da se nekolicina igrača vratila treninzima posle povreda i da ekipa ima samopouzdanja da odigra dobro protiv aktuelnog šampiona Evrolige Fenerbahčea u predstojećoj utakmici u Istanbulu.

„Imali smo dovoljno vremena da se oporavimo i da se vratimo u normalu. (Isak) Bonga se vratio treninzima, Sterling (Braun) će to uraditi sutra. Karlik (Džons) i Šejk (Milton) su na 100 odsto i treniraju. Čeka nas teška utakmica“, rekao je Penjaroja, preneo je Mocart sport.

Košarkaši Partizana igraju u sredu od 20.45 u Istanbulu protiv Fenerbahčea, utakmicu 29. kola Evrolige.

Penjaroja je rekao da Džons trenira poslednje dve nedelje i da mu treba vremena da se vrati u ritam, ali da je najvažnije da je zdrav.

Govoreći o predstojećoj utakmci, on je rekao da nije lako kontrolisati ritam protiv Fenerbahčea.

„Osvojili su Evroligu prošle godine, sada su osvojili Kup. Reč je o dobrom timu sa dobrim igračima, ali mi igramo mnogo konstantnije u poslednjih mesec dana, ako ne računamo Kup kada nismo imali normalan tim. Imamo samopouzdanja da možemo da odigramo dobru utakmicu, da se takmičimo i pobedimo“, naveo je Penjaroja.

Američki košarkaš Dilan Osetkovski ponovo će igrati za Partizan, pošto mu je ukinuta suspenzija za kršenje antidoping pravila.

„To je dobra stvar nas. Bila je to čudna situacija. Imamo sreće što je Dilan propustio samo dve utakmice jer je on veoma važan igrač za nas u ovom delu sezone“, dodao je španski trener.

Crno-beli su prošle sedmice učestvovali na Kupu „Radivoja Koraća“ i takmičenje završili u polufinalu ubedljivim porazom od Mege.

„Kup smo odigrali loše, ali to je specifično takmičenje koje je teško za nas zbog sastava. Bez normalnog rostera bilo je teško da se takmičimo tri dana zaredom. Potpuno drugačija situacija u odnosu na poslednja dva meseca. Kup neće biti prepreka da nastavimo da treniramo i radimo, da napredujemo i da se takmičimo. Naravno, želeli smo da pružimo bolju igru u Nišu, ali to nije bilo moguće“, rekao je Penjaroja.

(Beta)

