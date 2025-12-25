Penjaroja: Znam da je situacija teška, trudićemo se da popravimo situaciju

Novi trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je danas da je svestan da je trenutna sitacija u ekipi teška, kao i da je Željko Obradović ovde više od trenera, ali je i istakao da je došao da pokuša da popravi stvari.

„Veoma sam srećan što sam ovde, uzbuđen sam što sam trener istorijskog tima kao što je Partizan“, rekao je najpre Penjaroja, koji je tokom konferencije za novinare govorio na engleskom i španskom jeziku.

„Upoznat sam sa situacijom. Znam šta može da nas očekuje i na tribinama i u celom gradu. Mi sada moramo da se koncentrišemo na nas i da budemo fokusirani na našu igru. Situacija što se tiče naših igrača je dobra, sviđa mi se ono što sam zatekao. Znam da je situacija bila teška i svi se trude da situaciju poprave“, dodao je Penjaroja, preneo je Mocartsport.

Penjaroja će na klupi Partizana zameniti Željka Obradovića, koji je 26. novembra podneo ostavku.

„Ovu ekipu je trenirao jedan od najboljih trenera u poslednjih 25 godina. i posebno govoreći da to u ovom gradu nije samo trener, tako da je odgovornost na meni mnogo veća. Ono što ću se truditi je da ne budem bolji ili gori, već da pripremim ekipu na rad na koji ja smatram da je potrebno“, naveo je on.

„Ne želim da igračima stavljam pritisak, ne želim da razmišljaju o prošlosti, naravno ne može da se zaboravi, ali želim da radimo na promeni pristupa. Naš navijač koji dođe u halu da uživa, a ako izgubimo utakmicu moraju da vide borbu od naših igrača. Jako je teško spremiti se kroz rad jer imamo jako malo vremena, ali su igrači pokazali volju i želju. Nadam se da će se u budućnosti videti sve ono što smo uradili u prethodna tri dana“, dodao je.

Penjaroja je rekao da su pregovori sa Partizanom počeli pre tri nedelje, da ti pregovori nisu bili teški, već da imao poteškoće kada je reč o raskinu ugovora sa Barselonom.

„Željko kao takav nije samo trener u ovom gradu, ja to ne želim da menjam, to je nemoguće promeniti, imam veliko poštovanje prema treneru. Ovde sam došao da radim i pokušam da popravim stvari. Prvo da upoznam sve igrače, onda malo i da pročistimo glave, svestan sam da atmosfera oko ekipe nije pozitivna. Prva namera je da popravim to. Želim da se svi borimo da postanemo tim, ne želim individualce, želim da igramo svi zajedno“, rekao je on.

Posebna tema je bio Džabari Parker koji je igrao solidno u Barseloni kada je Penjaroja bio trener, dok u Partizanu nije na tom nivou.

„Svi žele da pričaju o Džabariju Parkeru. On je izvanredan igrač. Ja sam u ovom klubu tri dana, za tri dana ne mogu da promenim mnogo, ali mogu da primeti šta se dešava. Ne samo sa njim, nego sa svima ostalima. Tačno je da igra lošije nego što je igrao u Barseloni, ali isto tako nije jedini. I ostali igrači igraju možda ispod svog nivoa. Za meni su svi igrači važni, bitni su. Ipak, iznad svakog igrača je tim, moramo da se trudimo da tim bude bolji i da tako ispravi neke stvari“, rekao je Penjaroja.

Penjaroja će na klupi Partizana debitovati sutra kada će crno-beli dočekati Makabi u Evroligi.

(Beta)

