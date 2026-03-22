Penjaroja: Zvezda je zasluženo pobedila, ponosan sam na svoje igrače

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da je, uprkos tome što smatra da je Crvena zvezda zasluženo pobedila njegovu ekipu u večerašnjoj utakmici ABA lige, ponosan na pristup i karakter njegovih igrača u tom duelu.

„Čestitam Zvezdi na pobedi. Mislim da su zasluženo pobedili, igrali su bolje od nas večeras. Ponosan sam jer se moj tim takmičio do kraja, hteli su da pobede. To pokazuje naš karakter“, naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare.

Partizan je na gostujućem terenu u Beogradu izgubio od gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde 96:100, u utakmici četvrtog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

Penjaroja je kao glavni razlog poraza njegove ekipe naveo lošu igru u odbranu.

„Bilo je jasno da smo imali probleme u odbrani. Zvezda je igrala sa sjajnim procentom šuta, ali nismo dobro branili pik-en-rol, pogotovo španski pik-en-rol. Teško je pobediti na gostujućem terenu. Želeo sam da napredujemo u segmentu odbrane u odnosu na prethodnu utakmicu. Kontrolisali smo skok. Večeras su bili bolji u napadu. Igrali su sa odličnim šutem za tri poena, ali mnogo tih šuteva je bilo otvoreno. Moramo da popravimo našu odbranu“, rekao je Penjaroja.

Partizan, koji je večeras prekinuo svoj niz od 14 uzastopnih trijumfa u ABA ligi, drugi je na tabeli Top 8 faze sa skorom 18 pobeda i dva poraza, dok je Crvena zvezda treća sa skorom 15/5.

(Beta)

