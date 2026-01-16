Penzionisao se načelnik policije posle zabrane izraelskim navijačima da dođu u Birmingem

Načelnik policije Zapadnog Midlendsa Kreg Gilford, koji je preporučio da se iz bezbednosnih razloga navijačima Makabija iz Tel Aviva zabrani dolazak u Birmingem na fudbalsku utakmicu protiv Aston Vile, penzionisao se danas, nakon što je tu odluku kritikovala britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud.

Gilfordova ostavka odmah stupa na snagu posle sve većeg pritiska, otkako je u sredu objavljen izveštaj o odluci da se navijačima Makabija zabrani da prisustvuju utakmici protiv Aston Vile, 6. novembra prošle godine.

Izveštaj je utvrdio da je policija Zapadnog Midlendsa preuveličala pretnju koju bi predstavljali navijači Makabija, dok je potcenila potencijalne rizike za njih.

Posle tog izveštaja ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud rekla je da je izgubila poverenje u Gilforda i pozvala ga da podnese ostavku.

Britanska policija je duel Aston Vile i Makabija na Vila Parku proglasila utakmicom visokog rizika, na osnovu prethodih incidenata i nasilnih sukoba i prekršaja iz mržnje, ali i incidenata 2023. godine na utakmici Ajaksa i Makabija iz Tel Aviva u Amsterdamu.

Zabrana je došla u vreme povećane zabrinutosti zbog antisemitizma u Velikoj Britaniji, posle napada na sinagogu u Mančesteru i pozivu Palestinaca i njihovih pristalica na bojkot Izraela zbog rata u Gazi.

(Beta)

