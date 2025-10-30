Peres: I Hamilton i Lekler bi se mučili u Red Bulu pored Verstapena

Meksički vozač Serhio Peres rekao je da bi se čak i elitni vozači Formule 1 poput Luisa Hamiltona i Šarla Leklera mnogo pomučili da prežive kao timske kolege Maksa Verstapena u Red Bulu.

Peres je četiri sezone vozio sa Verstapenom otkako je došao u Red Bul 2021. godine, a Holandjanin je za to vreme osvojio četiri uzastopne titule.

Peres je 2024. godinu završio na osmom mestu u generalnom plasmanu, zbog čega je ostao bez mesta u Red Bulu za 2025. Umesto njega angažovan je Lijam Loson, koga je posle samo dve trke zamenio Juki Cunoda, ali nije uspeo da ostvari zapaženije rezultate.

Uoči povratka u Formulu 1 sledeće godine u Kadilaku, Peres je za Skaj govorio o vremenu provedenom u Red Bulu.

„Ne volim da kritikujem vozače koji su tamo bili jer sam i ja bio u toj poziciji i tačno znam kroz šta prolaze. Čim sam potpisao da odlazim iz Red Bula, kada smo postigli dogovor, pomislio sam: ‘Jadan momak, ko god da dođe ovde, teško je’. Biti pored Maksa je veoma teško, ali biti pored Maksa u Red Bulu je nešto što ljudi ne razumeju“, rekao je Peres.

„Ima mnogo stvari koje bih mogao da vam kažem, ali to je jednostavno veoma težak posao za vozača. Nijedan vozač ne može da preživi tamo. Nije bitno da li dovedete Hamiltona, Leklera. Koga god da dovedete tamo imaće ogromne probleme. To je veoma jedinstveni stil vožnje. Morate stalno da se prilagođavate Maksovim potrebama“, dodao je on.

Verstapen je trenutno treći u šampionatu iza vozača Meklarena Landa Norisa i Oskara Pjastrija, ali je u poslednjih nekoliko trka smanjio zaostatak i vratio se u borbu za titulu.

Peres je ocenio da Verstapen zaslužuje da osvoji titulu ove godine.

„Zbog njega ljudi gledaju Formulu 1. Nekako su preokrenuli sezonu i uz Meklarenove nezgode, ima šansu to da uradi. Mislim da je najviše zaslužio da osvoji titulu jer je fenomenalno vozio“, rekao je Peres.

On je dodao da mora da se dokaže u Kadilaku i da na pravi način završi karijeru.

„Trebalo mi je oko šest meseci pre nego što sam shvatio da želim da se vratim. Želeo sam da se vratim i da na pravi način završim karijeru. Istovremeno, zapitao sam se da li je zaista važno. Ako ne dobijem pravi projekat ili motivaciju da se vratim, ne bih ni sekundu razmišljao o tome“, rekao je Peres.

„Veoma sam uzbuđen. Verujem da imam mnogo da dam ovom sportu. Srećan sam zbog karijere koju sam imao, ali želim da je završim na nivou. Poslednja godina bila je teška i znam koliko dobar mogu da budem u pravom okruženju. Mislim da će ljudi biti iznenađeni koliko ću biti konkurentan, koliko ću dobar biti po povratku. Motivisan sam. Imam još nešto da dokažem u karijeri i da se pobrinem da odem kad god želim“, dodao je Peres.

(Beta)

