Peres: Posao timskog kolege Maksa Verstapena najgori posao u Formuli 1

Meksički vozač Serhio Peres rekao je da je posao timskog kolege četvorostrukog svetskog šampiona Maksa Verstapena „najgori posao koji postoji u Formuli 1“.

Peres je četiri godine bio timski kolega Verstapenu, pre nego što je dobio otkaz na kraju 2024. godine, uprkos tome što je imao ugovor na još dve godine. On će se naredne godine vratiti u Formulu 1 i voziće za novi tim Kadilak.

„Bio sam u najboljoj ekipi, ali bilo je komplikovano pošto je biti Maksov timski kolega u Red Bulu najgori posao koji postoji u Formuli 1. Znao sam sa čime se suočavam“, rekao je Peres u podkastu sa Osvaldom Travom, koji je objavljen u nedelju.

„U Red Bulu je sve bilo problem, ako sam bio brži od Maksa, to je bio problem, stvarala se veoma napeta atmosfera, bio je problem ako si bio brži od Maksa. Ako si bio prespor, a Maks je bio spor, onda je sve bilo problem“, naveo je Peres.

Najbolju sezonu Peres je imao 2023. godine, kada je bio drugi u šampionatu iza Verstapena. Holanđanin je 2024. godine osvojio četvrtu titulu, a Peres je zauzeo osmo mesto i dobio je otkaz u Red Bulu.

„Imali smo najbolji tim, nažalost, sve je uništeno. Imali smo ekipu koja je mogla da dominira sportom narednih 10 godina i nažalost sve to se završilo“, rekao je 35-godišnji vozač.

On će sledeće godine u Kadilaku voziti zajedno sa Valterijem Botasom.

Peres je u Formuli 1 od 20211. godine, a najveće uspehe ostvario je u Red Bulu, sa kojim je bio četvrti 2021. godine, treći 2022. i drugi 2023. godine.

U karijeri je ostvario šest pobeda i imao je 39 plasmana na podijum.

(Beta)

