Peres produžio ugovor sa Red Bulom do 2024. godine

Vozač Red Bula Serhio Peres produžio je ugovor sa tom ekipom Formule 1 do 2024. godine.

Kako je danas saopštio Red Bul, meksički vozač potpisao je dvogodišnji ugovor prošlog vikenda, pre nego što je pobedio u trci u Monaku i voziće za ekipu zajedno sa Maksom Verstapenom do 2024.

„Čeko je obavio fanstatičan posao. Ponovo se pokazao ne samo kao sjajan timski igrač, već je postao prava sila na koju treba računati na stazi“, rekao je direktor Red Bula Kristijan Horner.

Peres je najuspešniji meksički vozač u istoriji Formule 1 sa tri pobede. On je prošle sezone došao u Red Bul, a sezonu je završio na četvrtom mestu. Pobedio je u trci u Azerbejdžanu i izborio plasman na četiri podijuma i nesebično je pomagao Verstapenu u borbi za šampionsku titulu.

On je svoju ulogu drugog vozača imao i pre dve nedelje u trci u Španiji, kada mu je iz ekipe naredjeno da propusti timskog kolegu, koji je na kraju i pobedio.

Na kraju trke rekao je da mora da razgovara sa ekipom o tome, a iz ekipe su ga uverili da će mu biti dozvoljeno da pobedjuje u trkama.

„Ovo je bila neverovatna nedelja, pobeda u Monaku je san svakog vozača, a to ispraćeno objavom da ću ostati u ekipi do 2024. godine me čini izuzetno srećnim. Ovde se osećam kao kod kuće. Veoma dobro radimo zajedno, a moj odnos sa Maksom, na stazi i van nje, nam definitivno pomaže da napredujemo“, naveo je Peres.

