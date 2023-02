Pešić: Da uzmemo sudbinu u svoje ruke i uradimo naše zadatke protiv Grčke

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da će meč protiv Grčke biti vrlo težak, ali da je najvažnije da igrači ispune zadatke i uzmu „sudbinu u svoje ruke“.

„Čeka nas vrlo teška utakmica, protiv jednog izuzetno motivisanog tima. Oni već duže vreme igraju zajedno, oni su igrali i protiv Letonije i igrali su puno utakmica zajedno. To su sve izvanredni igrači, naravno nisu to igrači NBA kvaliteta ili Evrolige, ali to su igrači koji imaju dodatnu motivaciju“, rekao je Pešić novinarima.

Košarkaška reprezentacije Srbije gostovaće u petak u Atini selekciji Grčke, u pretposlednjem meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija na tabeli Grupe I zauzima drugo mesto sa pet pobeda i tri poraza, a pobedom u Atini osigurala bi plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo u Japanu, Indoneziji i na Filipinima.

Grčka je ranije osigurala plasman na planetarnu smotru.

Pešić je dodao da nema mnogo vremena za pripremu utakmice.

„Nemamo puno vremena, to nije ništa novo, to je istovremeno i neki izazov da iz ove situacije pokušamo da izvučemo koliko god je moguće, a moguće je da damo svoj maksimum, da uzmemo sudbinu u svoje ruke“, istakao je on.

Srbija će tri dana kasnije u hali „Aleksandar Nikolić“ odigrati poslednji meč kvalifikacija protiv Velike Britanije, a selektor je rekao da je neizvesno u kakvom sastavu će biti odigrana ta utakmica.

„Jedino je Jaramaz (Ognjen) iz Evrolige dobio dozvolu, iz Španije ne daju, ostali klubovi igraju redovno kolo (Partizan, Crvena zvezda, Fenerbahče, Efes), igrači koji su na spisku i na koje smo računali. U ovom trenutku ovo je ekipa, šta će se dešavati, da li ćemo imati neke druge igrače, to je totalno neizvesno“, ocenio je on.

Protiv Grčke će igrati košarkaši CSKA iz Moskve Nikola Milutinov i Dejan Davidovac, koji potom neće biti na raspolaganju za meč sa Britanijom.

Pešić je dodao da je najvažnija „apsolutna mobilnost“ i pre svega koncentracija u meču protiv Grčke.

„Mi želimo da u toj prvoj utakmici damo maksimum, da pobedimo ako je moguće. To će sigurno zavisiti od nas, a zavisiće i kako će Grci da odigraju. Najvažnije je da uzmemo sudbinu u svoje ruke, da uradimo naše zadatke u napadu, odbrani, odnosu prema igri“, rekao je on.

Pešić je rekao da su obavljeni razgovori sa Partizanom i Zvezdom, ali i da ti timovi imaju važne mečeve za plasman u plej-of Evrolige.

„Razgovaralo se o mogućnosti da se neki igrači priključe za drugu utakmicu, ali o tome o tom potom“, zaključio je Pešić.

Utakmica između Grčke i Srbije igra se u petak od 18.00.

(Beta)

