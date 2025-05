Pešić: Dobili smo teške protivnike, videćemo u kojem sastavu ćemo igrati kvalifikacije

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je večeras da njegove igrače očekuju teški protivnici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, kao i da treba videti u kojem sastavu će selekcija igrati.

„Dobili smo dosta jake protivnike. Ne gledamo samo prvu kvalifikacionu grupu, već gledamo i sa kim ukrštamo, a ukrštamo se sa Litvanijom, Italijom i verovatno Velikom Britanijom. Iz naše grupe su favoriti Bosna i Hercegovina, Turska i mi. Onda se formira nova grupa od šest timova i tri tima idu dalje, tako da će to biti dosta ‘zabavno’ jer su to sve jake ekipe i Turska, i Italija, i Bosna i Hercegovina, a pogotovo Litvanija“, rekao je Pešić, preneo je Košarkaški savez Srbije (KSS).

Srbija je na današnjem žrebu u Dohi izvučena iz prvog šešira i igraće u Grupi C sa Turskom, Bosnom i Hercegovinom i drugom selekcijom iz pretkvalifikacione grupe A (Ukrajina, Švajcarska ili Slovačka).

Plasman u drugu fazu izboriće po tri selekcije iz svih osam grupa, a bodovi iz prve faze se prenose.

U drugoj fazi Srbija se ukršta sa Grupom D, u kojoj igraju Litvanija, Italija, Velika Britanija i Island, a na planetarnu smotru idu tri najbolje selekcije iz grupe.

Pešić se potom osvrnuo i na problem sastavljanja tima za predstojeće kvalifikacije.

„U kojim će sastavima ekipe igrati, u kojem ćemo sastavu mi igrati, to je sve neizvesno s obzirom na to da FIBA i Evroliga još nisu pronašle način da usaglase kalendare. Biće i dalje teško u novembarskom i februarskom prozoru. Za favorite uvek je mnogo važno sa čim raspolažu jer najbolji igrači ne mogu da igraju. Za ove koji se bore da postanu favoriti, oni nemaju igrače koji igraju u NBA i Evroligi, tako da su oni timski jaki što se videlo u prethodnim kvalifikacijama kada smo se mi kvalifikovali za Manilu“, ocenio je Pešić, koji je na Filipinima vodio selekciju do srebrne medalje.

On je ponovio da je najveći uspeh reprezentacije što se uopšte i kvalifikovala na Svetsko prvenstvo 2023. godine.

„Vrlo često sam to ponavljao kako je naš najveći uspeh bio što smo se uopšte kvalifikovali 2023, onda su se neki smejali na to, ali to nije uopšte smešno nego ozbiljno. Još je rano praviti prognoze, ali je očigledno da smo dobili dosta jake protivnike“, istakao je on.

Predsednik KSS-a Nebojša Čović rekao je da je Grupa C jedna od najjačih u kvalifikacijama i da bi u drugu fazu pored Srbije trebalo da prođu Turska i BIH.

„Ali ono što je još interesantnije jeste grupa D sa kojom ukrštamo u drugoj fazi, a za očekivati da će to biti Litvanci, Italijani i Britanci. Videćemo kalendare i kakva je raspoloživost u smislu igračkog kompletiranja reprezentacije, imajući u vidu da li će se nešto dogoditi na relaciji FIBA i Evrolige. Nijedne kvalifikacije nisu lake i moram da napomenem da je veliki uspeh proći kvalifikacije i kvalifikovati se. To što mi mislimo da je Srbija jaka i da uvek mora da prolazi, to je lepo, ali za to mora da stoji organizacija i veliki rad, velika motivacija i velika mobilizacija.“, zaključio je Čović.

U okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo biće održano 12 „prozora“, počevši od kraja novembra ove godine.

Svetsko prvenstvo održava se u Kataru od 27. avgusta do 12. septembra 2027. godine.

(Beta)

