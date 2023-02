Pešić: Idealno je vreme da formiramo našu profesionalnu ligu

NIŠ – Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas da je idealno vreme da Srbija formira svoju profesionalnu košarkašku ligu.

Pešić je danas, na Univerzitetu u Nišu, održao predavanje povodom proslave 100 godina igranja košarke u Srbiji.

„Zvezda i Partizan nemaju interes da igraju ABA ligu, odnosno imaju jer je to jedini prohod da se igra u Evroligi. To mi podržavamo, ali pošto se na nivou Evrope dešavaju promene, mi za to moramo da se pripremimo. Ovo je idealno vreme da u toj tranziciji, mi formiramo našu profesionalnu ligu i da onog trenutka, kada se jednog dana Evroliga proširiti, možda će biti dve konferencije, moramo da se pripremimo za našu ligu. Kada se to desi, da imamo Zvezdu i Partizan, Megu, FMP-a, Student iz Niša, Vojvodina, da igraju tu ligu i da se iz te lige igra u Evropi. Danas nijedan klub u Srbiji, ne računajući Zvezdu i Partizan, ne igra sa drugim klubom iz druge države. Želimo da se takmičimo sa Špancima, Turcima, Nemcima“, istakao je Pešić.

Dodao je da košarkaška struka u Srbiji mora da postavi nove koloseke u organizaciji sporta.

„Organizacija mora da bude mnogo bolja, da pronalazimo nove puteve, da se postavimo na kolosek u smislu organizacije. Nije ovo nikakva kritika, nego jednostavno vremena donose nove izazove, puno puta sam govorio o tome. Košarkaški teren ili košarka, ona stoji na četiri stuba, četiri noge – to je selekcija, drugi stub je metodika, treća je sistem takmičenja, a četvrta pravila igre. Razmrdali se jedna ili padne li jedna noga, teren ne postoji. Teško ga je vratiti“, zaključio je Pešić.

(Tanjug)

