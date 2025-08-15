Pešić: Najviše me brine da li ćemo uopšte moći da računamo na Micića na EP

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da ga brinu povrede igrača i da nije siguran da li će uopšte moći da računa na Vasilija Micića na predstojećem Evropskom prvenstvu.

„Brinu nas, naravno, ove povrede. Moram da kažem najiskrenije, najviše me brine da li ćemo uopšte moći da računamo na Micića. Pokušava i on, pokušavamo i mi da ga vratimo, ali to teško ide“, rekao je Pešić, saopštio je danas Košarkaški savez Srbije.

Srpski košarkaši pripremaju se za Evropsko prvenstvo, koje se od 27. avgusta do 14. septembra održava u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj. Srbija igra u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Estonije, Portugala i Letonije.

Srbija učestvuje na pripremnom turniru u Minhenu, večeras od 20.45 igra protiv Češke, a u subotu ili protiv Češke ili protiv Nemačke.

Sa ekipom zbog povreda nisu otputovali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.

„Nismo baš sjajni. Smailagić i Trifunović još nisu spremni da treniraju. Pokušavamo sa Vasom da ga vratimo, ali to ne ide prema planu, kako smo mi predvideli. Vasa pokušava, nešto se trudi, ali i dalje ima bolove. Videćemo, u sledećih nekoliko dana ćemo morati polako da donesemo odluke, ali uglavnom ostali igrači su dobro“, rekao je Pešić.

„Ovo je vreme kada se trenira, počinju utakmice. Igrali smo turnir na Kipru i dve prijateljske utakmice bez publike i sada nam svaka utakmica baš puno znači. Trenirali smo dovoljno za ovaj period priprema za Evropsko prvenstvo. Imamo sada ovaj turnir ovde, Superkup. Odličan turnir, dobre ekipe i posle toga dolazi nam Slovenija u Beograd 21. avgusta i to bi bilo to što se tiče zvaničnih utakmica. Nastavljamo da treniramo, da radimo“, dodao je selektor.

Na turniru u Minhenu igraju i dve reprezentacije sa kojima je Srbija u grupi na Evropskom prvenstvu, Češka i Turska, kao i Nemačka sa čijom grupom ukršta u eliminacionoj fazi.

„Sve je to planirano. Vi znate da je naša grupa najjača, da su u njoj tri kandidata za medalje. To su Letonija, Turska i mi. Ukrštamo se veoma jakom grupom gde su Nemačka i Litvanija. Dobro je da možemo da vidimo dokle su i oni stigli. Nemci su najozbiljniji kandidati za medalje zajedno sa nama. Treba da iskoristimo ove utakmice da mi napredujemo, ali istovremeno da na neki način još bolje upoznamo eventualne naše protivnike na Evropskom prvenstvu“, naveo je Pešić.

Među 15 igrača koje je Pešić poveo na prijateljski turnir u Minhen su: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nikola Topić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević i Balša Koprivica.

(Beta)

