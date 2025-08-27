Pešić: Ne želimo da precenimo pobedu

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je da je zadovoljan igrom svoje ekipe u večerašnjoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva protiv selekcije Estonije i dodao da od svojih igrača traži da ne „precene“ pobedu koju su ostvarili u tom duelu, već da kroz svaki novi meč podignu svoj nivo igre.

„Počeli smo takmičenje sa pobedom, ali ne želimo da precenimo pobedu. Istovremeno ni da je potcenimo. Važna nam je pobeda, to nam je bio cilj. Ali, to nije naš cilj. Želimo više, više, više. Želimo da pronalazimo bolja rešenja, da dajemo igračima šansu i da oni nastave da podižu formu. Ponašanje, koncentracija i odbrana su bili dobri, možemo da budemo zadovoljni“, naveo je Pešić na konferenciji za novinare, a preneo Mocart Sport (Mozzart Sport).

Reprezentacija Srbije je večeras u Rigi pobedila selekciju Estonije 98:64, u utakmici prvog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

„Najbolji je osećaj ako imaš pobedu i ako vidiš da si individualno doprineo. Neko više, neko manje, ali to će se menjati tokom turnira. Najvažnije je da hoćemo da svako posle ovakve utakmice ima osećaj da je popravio svoju individualnu formu“, dodao je Pešić.

Pešić je rekao i da su njegovi igrači na dobar način pristupili ovoj utakmici.

„Pred utakmicu smo postavili neke ciljeve, prvi je pobeda. Mi smo ekipa koja je u razvoju forme, individualne i timske i znamo da nas čekaju teži protivnici od Estonije. Momci su dali maksimalan odnos prema igri na tome im treba čestitati. Uvek može bolje, u svakom smislu, radimo dalje i dogovaramo se, treniramo koliko možemo. Imamo i dobre stvari koje treba da usavršavamo“, dodao je Pešić.

Selekcija Srbije će u narednom kolu igrati protiv Portugala, koji je u prvom kolu pobedio Češku.

„Idemo dalje, sledeći protivnik je totalno drugačiji od Estonije, ima i unutrašnju i spoljnu igru. Mi ne gledamo šta drugi rade i pričaju, mi gledamo samo nas. To nas najviše zanima. Ne može niko da nam priđemo, sedimo unutra i dogovaramo se o narednim koracima. Uvek ima stvari za popravku, ali i dobrih stvari koje treba ponoviti i dodatno usavršiti“, rekao je Pešić.

Pešić je naveo i da je grupa u kojoj se nalazi njegova ekipa veoma teška.

„Već sam rekao da je naša grupa jako teška, imamo tri ekipe koje su kandidati za medalju. Videli smo koliko je jaka Turska. Letonija može da igra još bolje, možda je bilo malo pritiska zbog prve utakmice. Letonija je ekipa koju poštujemo mnogo i ništa se ne menja posle prvog kola. Srbija, Turska i Letonija su i dalje kandidati za narednu fazu i medalje“, izjavio je selektor reprezentacije Srbije.

Selektor reprezentacije Estonije Heiko Ranula rekao je da je selekcija Srbije od početka utakmice pokazala da je vrhunska ekipa, ali i da se njegov tim nije na dobar način pripremio za ovaj duel.

„Pokazali su klasu od prvog minuta, kao što to radi svaki vrhunski tim. Za nas nema izgovora, ovo je Evrobasket, ovo nisu mlađe kategorije, moramo da budemo bolje pripremljeni u svakoj utakmici. Ali, ovo je tek prva utakmica i verujem da ćemo biti bolji u narednim okršajima grupe“, kazao je Ranula.

Ranula je izjavio i da smatra da njegovi igrači nisu bili dovoljno čvrsti u večerašnjem meču i dodao da od njih očekuje da se bore do kraja.

„Znao sam da je Srbija čvrsta, da ćemo imati problem, ali ni mi nismo igrali sa dovoljno čvrstine. Kada im ostavite malo prostora, odmah će vas saterati u ugao. Jasno mi je da smo imali klasu naspram sebe, ali znamo da i mi imamo kvalitet da budemo bolji. Neću da tražim izgovore, jer ovo nije košarka koju hoćemo da igramo. Moramo da se borimo do kraja“, naveo je selektor reprezentacije Estonije.

