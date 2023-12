Pešić: Ne znam sa kojim igračima ćemo u Pariz, prerano je

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da je prerano da govori o tome sa kojim igračima će ići na Olimpijske igre u Parizu.

„Otprilike znamo protiv koga ćemo u Parizu da igramo, a sa kim ćemo mi da igramo, sa kojim igračima, to je naravno prerano. Ono što je tačno je da smo mi sada u ove dve godine, otkad sam ja selektor i trener reprezentacije, ipak uspostavili jedan sistem kad je u pitanju reprezentacija“, rekao je Pešić za Radio-televiziju Srbije.

Pešić je nagovestio da će mladi košarkaši zaigrati u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

„U reprezentaciji nikada nema takozvane smene generacija, ali ovo vreme koje je sada pred nama biće iskorišćeno da i neki mlađi igrači dobiju svoju šansu. Pred njima su sada u februaru kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2025. godine. Igramo kod kuće sa Finskom i u gostima sa Gruzijom i nakon toga praktično nemamo nikakav program“, rekao je Pešić.

„Kao što znate, igra se klupko takmičenja i u Evropi i u NBA-u i onda dolaze pripreme, odnosno Olimpijske igre“, dodao je on.

Pešić se ponovo osvrnuo na Nikolu Jokića, najboljeg košarkaša planete u trenutku koji je ranije otkazivao igranje za Srbiju.

Nedavno je Jokić izjavio da će upravo selektor Pešić biti prvi koji će znati da li će se pridružiti reprezentaciji u Parizu.

„Dobra je stvar da definitivno imamo ekipu i igrače koji ne samo što žele da igraju za reprezentaciju, to se nikada nije postavljalo. Iako naravno u medijima se uvek postavlja pitanje zašto ovaj igra, zašto ovaj ne igra, pa ponekad su i navijači ljuti i na Jokića i na neke druge igrače. Međutim, treba razumeti da je sve to dosta teško zbog takvog sistema takmičenja gde je mnogo utakmica, dolazi do povrede, dolazi do mentalnog zamora, ja bih rekao“, zaključio je Pešić.

