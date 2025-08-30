Pešić: Od sredine prve četvrtine smo diktirali rezultat, sve smo držali pod kontrolom

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je da je njegova ekipa „diktirala“ rezultat od polovine prve četvrtine večerašnje utakmice grupne faze Evropskog prvenstva protiv selekcije Letonije i da je kroz dobro držanje fokusa uspela da zabeleži važnu pobedu u tom duelu.

„Pre svega, hteo bih da čestitam igračima na važnoj pobedi. Ni manje, ni više, kao i uvek, očekivali smo tešku utakmicu, napetu, izjednačenu. Od sredine prve četvrtine smo vodili i ditkirali rezultat, sve smo držali pod kontrolom. Teška utakmica za obe strane koje su igrale sjajnu košarku, sa velikom koncentracijom. Držali smo fokus sve vreme, ali ovo je samo jedna utakmica, nije poslednja na turniru, već nas čeka sledeći izazov. Najbolje bi bilo da je ovo mogla da bude poslednja, ali čeka nas još dosta toga“, naveo je Pešić na konferenciji za novinare, a preneo Mocart Sport.

Reprezentacija Srbije je u Rigi pobedila selekciju Letonije 84:80 (22:18, 20:20, 25:18, 17:24), u utakmici trećeg kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

„Poznato je kako smo igrali protiv Portugala, ali ova utakmica je bila jako važna za nas. Mnogo je bolje da se pobedi i uđe u nokaut fazu sa prve ili druge pozicije. Rekao sam, igrali smo protiv izuzetno organizovane ekipe, koja igra jako brzu košarku. Pobediti u ovakvoj atmosferi nije uopšte lako. Juče je naišla jedna takva, rekli smo to i igrači su razumeli. Svakoj utakmici moramo da priđemo maksimalno, ali treba da znamo da nismo bolji od Estonije za onu razliku“, dodao je Pešić.

Pešić je pohvalio igru u odbrani svoje ekipe na večerašnjoj utakmici, kao i partije Marka Gudurića i Ognjena Dobrića.

„Gudurić je odigrao onako kako treba, Dobrić je pogodio dve trojke. Nismo iznenađeni, mi znamo da oni to mogu. Samo treba pogoditi pravog igrača u pravom momentu. To je sada Dobrić. Sedeo je 20 minuta na klupi, pa ušao i ubacio dve trojke kao kap. Naravno, Jokić je posebno. Ne može Dobrić da bude Jokić, ali ni Jokić ne može da bude Dobrić. Svaki igrač je deo tima koji mora da se složi u jednu celinu, što je mnogo važno“, kazao je Pešić.

Za reprezentaciju Srbije zbog povrede zadnje lože na današnjem meču nije igrao kapiten Bogdan Bogdanović, a Pešić je naveo da se i dalje čeka analiza njegove povrede.

Reprezentativac Srbije Ognje Dobrić rekao je da je utakmica protiv Letonije bila teška, ali da je njegova ekipa od početka duela sve držala pod kontrolom.

„Teška utakmica, očekivali smo da će biti ovako protiv Letonije u njenoj hali. Držali smo kontrolu svih 40 minuta, iako je bilo uspona i padova, ali smo držali sve u svojim rukama. Mnogo bolja reakcija posle onoga juče, ali moramo da budemo još bolji, kako turnir bude odmicao. Odmorićemo, pa se spremamo za naredne mečeve“, kazao je Dobrić.

Selekcija Srbije je prva na tabeli Grupe A sa sve tri pobede, dok selekcija Letonije ima skor 1/2.

Reprezentacija Srbije će u narednom kolu igrati protiv selekcije Češke, dok Letoniju očekuje duel sa Portugalom.

(Beta)

