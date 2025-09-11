Pešić odbacio navode da je kritikovao igrače: To su laži

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić odbacio je danas navode pojedinih medija da je posle eliminacije sa Evropskog prvenstva u razgovoru sa prijateljima kritikovao igrače i rekao je da domaće javno mnjenje kreiraju „neuspešni analitičari i tviter novinari“.

„Povodom laži koje su se pojavile na Sport klubu, ja u principu ne komentarišem pisanja medija, ali na molbu našeg portparola Nine Kolundžije, pre svega, zbog mojih igrača, kompletnog tima, objavljujem da su to laži i da to što je napisano ne pripada mom vokabularu“, naveo je Pešić u saopštenju objavljenom na sajtu Saveza.

Košarkaši Srbije bili su jedini od favorita za osvajanje medalje na Evropskom prvenstvu, ali su eliminisani u osmini finala porazom od Španije.

Pojedini mediji preneli su da je Pešić u društvu prijatelja govorio o dešavanjima u Rigi, o svojim igračima i sopstvenim postupcima. On je navodno rekao da se kaje što je poveo Vasilija Micića na takmičenje i da je u završnici utakmice protiv Turske trebalo umesto njega da igra Jović.

Pešić im je takođe navodno rekao da je centar Nikola Jokić podbacio u odbrani, da je došao sa viškom kilograma, ali da je ekipa njegovim prisustvom dobila mnogo u napadu. Dodao je da je igrač Denvera imao virus.

Mediji su preneli i da je Pešić rekao da su od 12 igrača samo kapiten Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković došli potpuno spremni u reprezentaciju, da je povreda kapitena bila veliki udarac i da je priznao da je u nekom trenutku izgubio ekipu.

Pešić je navodno rekao i da je bio neprijatno iznenađen načinom kako su Aleksa Avramović, Marko Gudurić i Ognjen Dobrić zamenili Bogdanovića. Takođe bio je iznenađen i njihovim navikama jer se događalo da umesto na šuterski trening, oni odu u crkvu na molitvu, ali i zbog toga što nisu hteli da jedu meso.

„Nažalost, u kreiranju javnog mnjenja u Srbiji, neuspešni analitičari, stručni konsultati i tviter novinari, dobijaju priliku da kreiraju javno mnjenje i pored toga što ne poseduju ni kapacitet, ni odgovornost“, naveo je Pešić u saopštenju.

(Beta)

