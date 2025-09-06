Pešić: Ofanzivni skok Finske je prelomio utakmicu

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je da je selekcija Finske uspela da pobedi njegovu ekipu u večerašnjoj utakmici osmine finala Evropskog prvenstva zbog sjajne igre na ofanzivnom skoku i dodao da je njegov tim morao da bude bolje fizički pripremljen za taj duel.

„Čestitam protivniku na pobedi. Znali smo kakva je Finska ekipa, to su danas pokazali. Bili su odlični na ofanzivnom skoku, dobro su šutirali. Ofanzivan skok je važan segment u igri, Finci su u tome dominirali danas. Njima je ofanzivan skok davao novu dozu samopouzdanja. Kada god smo imali priliku da prelomimo utakmicu, oni su došli do ofanzivnog skoka i posle pogodili trojku, i to je prelomilo utakmicu u njihovu korist“, naveo je Pešić na konferenciji za novinare.

Reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je u Rigi u osmini finala izgubila od selekcije Finske 86:92.

„Utakmica se ne dobija na atmosferu, već na kvalitet, pripremu i znanje. Ništa se drugačije nije ni desilo večeras. Naša realna situacija je takva da u ovakvoj utakmici moraš da budeš bolje fizički pripremljen. Mi nismo bili na tom nivou, falilo nam je tih stvari“, dodao je Pešić.

Pešić je rekao i da je njegova ekipa mogla da igra agresivnije u odbrani, pošto su njegovi igrači u ranijem toku Evropskog prvenstva uspeli da dobrom odbranom podignu svoje samopouzdanje.

„Trebalo je da budemo fizički agresivniji i bolji. Imali smo dobre momente u nekim utakmicama, gde smo odbranom dizali svoje samopouzdanje. Polomili smo se, dali smo sve u ovom momentu“, kazao je selektor reprezentacije Srbije.

Pešić je naveo i da su pojedini reprezentativci Srbije večerašnju utakmicu igrali pod povredom, kao i da su određeni članovi njegove ekipe pokupili virus.

„Neki igrači su igrali pod povredom, ušao nam je i virus u ekipu. Potrebno je da budemo u boljem fizičkom stanju i da to protivnik oseti. Ne može se reći da igrači nisu dali oni što su mogli da daju“, kazao je Pešić.

Selektor reprezentacije Srbije rekao je i da je sav fokus bio usmeren na ovo Evropsko prvenstvo.

On je dodao i da njegova ekipa nije potcenila selekciju Finske, koju smatra fantastičnim timom.

„Svima je teško jer su očekivanja bila prevelika. Uvek se kod nas visoki ciljevi postavljaju. Pokušaj da napravimo bolji rezultat je bio prisutan, ali smo nažalost naišli na jednu fantastičnu ekipu koja igra timsku košarku. Nijedan protivnik se ovde ne potcenjuje. Mi nismo nikoga potcenili, dobro smo se pripremili, ali nekada i dobra priprema ne donese rezultate. Fokus je bio na ovoj utakmici, nismo iskoristili našu šansu“, naveo je Pešić.

Reprezentativac Srbije Nikola Jović izjavio je da on i njegovi saigrači nisu bili spremni za večerašnju utakmicu i dodao da je selekcija Finske bila fizička bolja.

„Čestitam Fincima, odigrali su sjajnu utakmicu. Od početka je delovalo kao da nismo došli spremni na utakmicu. Nisam bio spreman za skok, kao ni svi ostali nakon mene. Nedopustivo je da oni imaju 20 skokova u napadu. Mi smo se pripremali za Finsku, ali su oni bili fizički bolji od nas i šutirali su mnogo više od nas. Bili su skromniji i agresivniji tim. Kada imate loše dan, a oni dobar, ovakve stvari se dešavaju“, rekao je Jović.

Reprezentacija Srbije je ovim porazom eliminisana u osmini finala na dva uzastopna Evropska prvenstva, nakon poraza od Italije na Prvenstvu Evrope 2022. godine.

(Beta)

