Pešić poveo 15 igrača na prijateljski turnir u Minhen, bez Smailagića i Trifunovića

Muška košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas u Minhen, gde će igrati prijateljski turnir u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo, a selektor Svetislav Pešić je odlučio da u Nemačku ne povede Alena Smailagića i Uroša Trifunovića.

Među 15 igrača koje je Pešić poveo na prijateljski turnir u Minhen nalaze se: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nikola Topić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević i Balša Koprivica.

Uz reprezentaciju Srbije, na turniru u Minhenu igraće i selekcije Češke, Nemačke i Turske.

Srpski košarkaši će polufinalnu utakmicu na turniru u Minhenu odigrati u petak od 20.45 protiv selekcije Češke. Finale je na programu u subotu od 20.45, a meč za treće mesto istog dana od 18.30.

Reprezentativac Srbije Filip Petrušev rekao je da je turnir u Minhenu jako kvalitetan i da će njegovoj ekipi pružiti priliku da se dodatno uigra.

„Jedan dosta dobar turnir. Želimo da se uigramo što bolje i da odmeravamo snage sa što boljim ekipama pred Evropsko prvenstvo, da bismo bili što spremniji za početak šampionata, a u Minhenu će nam protivnici biti ekipe sa kojima smo u grupi. Idemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening, da iz dana u dan budemo što bolji“, naveo je Petrušev, a preneo Košarkaški savez Srbije (KSS).

Selekcija Srbije je pobedila u sve četiri prijateljske utakmice koje je odigrala u dosadašnjem delu priprema za Evropsko prvenstvo. Srpski košarkaši su prvo, u mečevima zatvorenim za javnost, u Beogradu pobedili reprezentacije Bosne i Hercegovine i Poljske, da bi na prijateljskom turniru u Limasolu savladali selekcije Grčke i Kipra.

Reprezentacija Srbije će na Evropskom prvenstvu, koje se održava od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj, igrati u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Estonije, Portugala i Letonije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com