Pešić: Vreme je da se pronađe novi trener košarkaške reprezentacije, pomoći ću Čoviću u tome

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je da je „došlo vreme da se pronađe novi trener“ koji će biti u stanju da nastavi ono što je započeto u prethodnom periodu i „da će mu pružiti apsolutnu podršku“.

„Bila je privilegija biti selektor reprezentacije Srbije i trenirati i voditi najbolje srpske košarkaše. Preuzeti odgovornost i donositi odluke, kada vodiš reprezentaciju Srbije, jeste veliki izazov. Uvek sam se trudio da profesija i struka dominiraju na putu do uspeha „, rekao je Pešić u intervjuu za list Politika.

On je naveo da „u budućnosti želi da i dalje svoju profesionalnost, stručnost i posvećenost stavi na raspolaganje predsedniku Košarkaškog saveza Srbije Nebojši Čoviću“.

„Međutim, došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli u prethodnom periodu. S druge strane, obećao sam predsedniku Čoviću da ću apsolutno sve uraditi da ispunim do kraja ulogu koju mi je dodelio u izboru novog selektora, a to ću obaviti kao i uvek do sada – profesionalno, stručno i odgovorno“, rekao je Pešić.

„A novom selektoru“, dodao je, „pružiću apsolutnu podršku i pomoć i sva moja iskustva iz prethodnog perioda“.

(Beta)

