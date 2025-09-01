Pešić: Želeli smo da odigramo u nekom drugačijem sastavu i isprobamo neke kombinacije

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je da je u večerašnjoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva protiv selekcije Češke želeo da isproba drugačije postave i varijante u igri svoje ekipe.

„Najvažnija je pobeda, ali na ovom turniru je bitno da popravimo neke stvari. Generalno u odbrani i napadu, želeli smo da vidimo i kako je igrati u nekom drugačijem sastavu. Dobio je i (Vasilije) Micić više minuta. Želeli smo da vidimo kako možemo da kombinujemo neke situacije, neke specijale u napadu. Želeli smo da odigramo i neke pik-en-rol akcije“, naveo je Pešić na konferenciji za novinare.

Reprezentacija Srbije je večeras u Rigi pobedila selekciju Češke 82:60, u utakmici četvrtog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

„Češka je nezgodan rival, mlad i ambiciozan. Želeli smo da kreiramo povoljne mečapove, jer je svaki igrač Češke spreman da pogodi, da ide na prodor, napravi ekstra pas i ide za tri poena. Ovo je utakmica manje i okrećemo se narednoj utakmici“, dodao je Pešić.

Reprezentativac Srbije Vasilije Micić je u poslednjoj četvrtini večerašnje utakmice zadobio nezgodan udarac u rebra zbog kog je morao da napusti teren, a Pešič je rekao da je sa srpskim plejmejkerom ipak sve dobro.

Reprezentacija Srbije ima sve četiri pobede i već je obezbedila plasman u osminu finala, a u poslednjem, petom kolu grupne faze će igrati protiv reprezentacije Turske, koja takođe ima skor 4/0.

„Za utakmicu protiv Turske treba da bolje kontrolišemo skok, da imamo više ‘mesa’ u reketu. Biće to velika utakmica, možda jedna od jačih pred početak ovih kvalifikacionih utakmica. Oni igraju dosta dobro u kontinuitetu. Ovo im je najbolja ekipa u istoriji. Kandidati su za medalju. Kompletan su tim, vrhunska su ekipa, imaju izvanredan balans između spoljne i unutrašnje igre. Izuzetno organizovana su ekipa sa dobrim rešenjima u odbrani“, rekao je Pešić.

Pešić je naveo i da se ambicije njegove ekipe na ovom turniru ne menjaju zbog povrede Bogdana Bogdanovića, zbog koje će kapiten selekcije Srbije propustiti ostatak turnira, i dodao da je za njegove igrače bitno da se unapređuju i timski, i indvidualno.

„Igrači su se povezali veoma dobro. Gledamo koliko možemo da se kroz trening unapređujemo, ali svaki dan treniramo i međuljudske odnose. Za atmosferu i pravljenje pozitivne energije su svi zaduženi. Važno je da svi razumeju svoju ulogu u ovom timu, koji je iznad svega. Moramo da iz predstojećih velikih utakmica izađemo složni i jaki i to je garancija uspeha“, izjavio je selektor reprezentacije Srbije.

Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević rekao je da se njegova ekipa blago opustila u drugom poluvremenu večerašnje utakmice protiv Češke i dodao da će za predstojeće utakmice on i njegovi saigrači morati da ostanu fokusirani svih 40 minuta igre.

„Počeli smo utakmicu dobro, pa smo se opustili u drugom poluvremenu. Znali smo pre utakmice da će oni mnogo šutirati za tri poena. Išli su dosta na skok, čvrsti su, sad nam slede najvažnije utakmice, u kojim moramo da ostanemo fokusirani svih 40 minuta“, kazao je srpski krilni centar.

Vukčević je kao najveću opasnost za njegovu ekipu iz selekcije Turske izdvojio centra Hjustona Alperena Šenguna, za kog smatra da igra „sjajno“ na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

