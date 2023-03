Pet golova Halanda za ubedljivu pobedu Sitija, u četvrtfinale LŠ prošao i Inter

Fudbaleri Mančester sitija i Intera plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona pošto su večeras u osmini finala eliminisali Lajpcig, odnosno Porto.

Posle 1:1 u prvoj utakmici, Siti je večeras na svom terenu pobedio Lajpcig sa ubedljivih 7:0, a zvezda večeti na Etihadu bio je Erling Haland koji je postigao pet golova.

Sve je počelo u 22. minutu kada je Haland bio precizan sa penala, a nakon što je Benjamin Henrih igrao rukom u kaznenom prostoru. Dva minuta kasnije, Kevin de Brujne je sjajno šutirao i pogodio prečku, a Haland je natrčao na odbijenu loptu i glavom je poslao u mrežu.

U drugom minutu sudijske nadoknade, Haland je stigao do het-trika, petog ove sezone u svim takmičenjima. Ruben Dijaš je šutirao glavom, loptu je sa gol-linije pokušao da izbaci jedan igrač Lajpciga, ali je Norvežanin ubacio u mrežu.

Posle četiri minuta igre u drugom poluvremenu, Siti je povisio na 4:0 golom Ilkaja Gundogana, nakon čega je u 53. i 57. minutu još dva puta savladao golmana gostujućeg tima za ubedljivih 6:0.

Tačku na ovaj meč stavio je Kevin de Brujne u 92. minutu lepim udarcem sa 18 metara.

Sa ovih pet golova, Haland je stigao do 33 pogotka na 25 utakmica u Ligi šampiona. Norvežanin je postao igrač koji je najbrže stigao do 30 golova u Ligi šampiona, ali i najmlađi igrač koji je stigao do te brojke u istoriji ovog takmičenja sa 22 godine i 236 dana.

On je, takođe, postao i treći igrač koji je postigao pet golova u jednoj utakmici Lige šampiona, posle Luiza Adrijana u oktobru 2014. i Lionela Mesija u martu 2012. godine.

Za razliku od meča u Mančesteru, na utakmici Porta i Intera nije bilo golova, tako da je italijanskom timu bila dovoljna minimalna pobeda iz prvog meča za prolaz u četvrtfinale. Porto je bio bolji rival na ovom meču, a najbolje šanse je propustio u poslednjim trenucima meča kada su igrači domaćeg tima pogodili i prečku i stativu.

Inter je tako prošao u četvrtfinale Lige šampiona posle 12 godina, a svog rivala u toj rundi takmičenja, kao i Siti, saznaće u petak za kada je zakazan žreb.

(Beta)

