Pet golova u gostujućoj pobedi Arsenala nad Bornmutom u Premijer ligi

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostovanju Bornmut sa 3:2, u utakmici 20. kola Premijer lige.

Domaću ekipu u vođstvo je doveo Evanilson u 10. minutu, da bi izjednačenje londonskom timu doneo Gabrijel šest minuta kasnije.

Arsenal je do preokreta došao golovima Deklana Rajsa u 54. i 71. minutu, a Bornmut je do kraja meča uspeo da smanji rezultat preko Elija Žuniora Krupija u 76. minutu.

Ceo meč za Bornmut branio je srpski golman Đorđe Petrović.

Posle pete uzastopne pobede u Premijer ligi Arsenal na prvom mestu ima 48 bodova, dok Bornmut posle 11. vezanog meča bez pobede zauzima 15. mesto sa 23 boda.

U narednom kolu Arsenal dočekuje Liverpul, a Bornmut dočekuje Totenhem.

(Beta)

