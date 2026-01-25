Pet golova u pobedi Junajteda na gostovanju protiv Arsenala u Premijer ligi

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras u Londonu ekipu Arsenala sa 3:2, u utakmici 23. kola Premijer lige.

Arsenal je poveo u 29. minutu, kada je udarac uputio Martin Edegor, a lopta na putu ka golu pogodila igrača Junajteda Lisandra Martinesa.

Junajted je do izjednačenja stigao osam minuta kasnije golom Brajana Mbeuma, a preokret gostima donosi Patrik Dorgu u 51. minutu.

Domaći tim je izjednačio u 84. minutu preko Mikela Merina, da bi pobedu gostima doneo Mateus Kunja preciznim udarcem iz daljine u 87. minutu.

Arsenal je upisao treći uzastopni meč bez pobede u Premijer ligi i ostaje na prvom mestu sa 50 bodova, četiri više od drugoplasiranog Mančester sitija i trećeplasirane Aston Vile.

Junajted na četvrtom mestu ima 38 bodova.

U narednom kolu Arsenal gostuje Lidsu, a Junajted dočekuje Fulam.

(Beta)

