Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na svom terenu ekipu Napretka sa 3:2, u utakmici 19. kola Super lige Srbije.

Partizan je poveo u 36. minutu, a u strelce se upisao Ognjen Ugrešić. On je iskoristio asistenciju Jovana Miloševića, oslobodio se protivničke odbrane i izašao sam pred golmana Napretka Vladimira Savića, kojeg je zatim lako savladao.

Dva minuta kasnije dosuđen je penal za crno-bele, nakon što je fudbaler Napretka Luka Drobnjak u svom kaznenom prostoru oborio Jovana Miloševića.

Milošević je zatim u 40. minutu bio precizan sa penala za vođstvo Partizana od 2:0.

Napredak u 54. minutu smanjuje rezultat preko Miloša Vulića, da bi tri minuta kasnije nakon odlične akcije kruševački tim stigao do izjednačenja golom Andrije Majdevca.

Crno-beli su do pobede došli u 68. minutu, kada je Nemanja Trifunović iskosa sa leve strane šutirao, a lopta od prečke završila u golu Napretka.

Napredak je u četvrtom minutu sudijske nadoknade ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Nikoli Vukajloviću.

Utakmicu na stadionu u „Humskoj“ pratilo je 9.236 gledalaca.

Partizan posle treće uzastopne pobede na prvom mestu Super lige Srbije ima 46 bodova, pet više, uz utakmicu više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Napredak se nalazi na poslednjem, 16. mestu, sa 12 bodova.

U poslednjem kolu prvog dela sezone Partizan u Loznici gostuje IMT-u, a Napredak dočekuje Radnički iz Kragujevca.

