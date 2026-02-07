Pet golova Zvezde u pobedi protiv Novog Pazara

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu u Beogradu Novi Pazar 5:0, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su poveli u 25. minutu golom Daglasa Ovusua, prednost je udvostručio Marko Veljković u 54. minutu, a četiri minuta kasnije treći gol postigao je Vasilije Kostov.

Strelac četvrtog gola za Zvezdu bio je Rodrigo u 72. minutu, a konačan rezultat postavio je Džej Enem u 83. minutu iz jedanaesterca.

Kostov je na utakmici imao i dve asistencije.

Posle treće uzastopne pobede, ukupno 16. u ligi, Zvezda je prva na tabeli sa 51 bodom, jednim više od drugoplasiranog Partizana, koji je ranije danas u Surdulici pobedio Radnik 3:2.

Novi Pazar je u poslednje tri utakmice bez pobede, pretrpeo je sedmi poraz i zauzima peto mesto sa 33 boda.

U sledećem kolu Zvezda će igrati u Pančevu protiv Železničara, a Novi Pazar će dočekati OFK Beograd.

(Beta)

