Pet ulaznica za EP 2028. godine koštaće kao parking mesto za utakmicu na SP 2026. u SAD

Evropska fudbalska unija (Uefa) uglavnom će zamrznuti cene ulaznica za Evropsko prvenstvo 2028. godine, što znači da će navijači moći da kupe pet karata za to takmičenje po ceni jednog parking mesta za utakmicu na stadionu za ovogodišnje Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Na Evropskom prvenstvu u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Irskoj, oko 40 odsto ulaznica biće dodeljeno dvema najpristupačnijim kategorijama „Navijači na prvom mestu“, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj 2024. godine, najjeftinija karta za jednu utakmicu grupne faze koštala je 30 evra (26 funti) odnosno 60 evra (52 funte), a Uefa planira da cene drži ispod 30 i 60 funti.

Ukupno će biti četiri kategorije, uz mali broj VIP ulaznica, koje će obezbediti sredstva za zamrzavanje cena za obične navijače.

To je velika razlika u odnosu na cene za Svetsko prvenstvo ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku. Najjeftinija ulaznica za utakmicu reprezentacije Engleske u grupnoj fazi je od 220 dolara (167 funti), a najskuplja 700 dolara (523 funte).

Zbog visokih cena ulaznica Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) i organizatori su kritkovani, pa je svetska kuća fudbala uvela ograničeni broj karata po ceni od 60 dolara (45 funti) za sve 104 utakmice na turniru.

Atletik je preneo da prosečna cena parking mesta za utakmicu na Svetskom prvenstvu u SAD košta 175 dolara (133 funte), dok parking mesto za grupnu fazu na Metlajf stadionu u blizini Njujorka košta 225 dolara (171 funtu).

Fifa je svakom nacionalnom savezu obezbedila do 4.000 ulaznica, dok je Uefa za takmičenje 2028. godine obećala po 10.000 ulaznica, uprkos tome što su stadioni domaćina manji.

Takođe, za Evropsko prvenstvo 2028. godine neće biti dinamične cene karata, kao što je slučaj za ovogodišnji Mundijal.

Kao i na Svetskom prvenstvu, i na Evropskom prvenstvu će rasti cene karata kako turnir bude odmicao, ali sigurno neće biti toliko skupe za završnicu kao u SAD, preneo je BBC.

Utakmice Evropskog prvenstva 2028. godine igraće se u Engleskoj na stadionima Evertona, Mančester sitija, Njukasla, Totenhema, Aston Vile, kao i na Vembliju.

U Škotskoj će se igrati na Hempden Parku u Glazgovu, u Velsu na Naconalnom stadionu u Kardifu, a u Irskoj na Dablin Areni.

(Beta)

