Peta uzastopna pobeda Becekija u Moto GP šampionatu

Vozač Aprilije Marko Beceki pobedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Amerika u Ostinu u Teksasu.

Beceki je pobedio rezultatom 40:50,653 minuta i ostvario petu uzastopnu pobedu u šampionatu, a treću u novoj sezoni.

On je postao prvi vozač u novijoj eri koji je pobedio u pet uzastopnih trka dok je vodio u svakom krugu. Takođe, treći je vozač u novijoj eri koji je vezao pet pobeda, posle Valentina Rosija i Marka Markesa.

Italijanski vozač postavio je novi rekord od 121 uzastopnih krugova u vođstvu.

Vozač Aprilije Horhe Martin zauzeo je drugo mesto sa 2,036 sekundi zaostatka, dok je treći bio vozač KTM Pedro Akosta sa 4,497 sekundi zaostatka.

Vozač ekipe VR46 Fabio di Đanantonio bio je četvrti, a peti je bio aktuelni šampion Mark Markes iz Dukatija.

U generalnom plasmanu Beceki je prvi sa 81 bodom, Martin na drugom mestu ima četiri boda manje, a treći je Akosta sa 60 bodova.

Šampionat se nastavlja 26. aprila trkom za Veliku nagradu Španije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com