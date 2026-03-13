Peti Veliki kristalni globus za Marka Odermata

Švajcarski skijaš Marko Odermat osvojio je danas, posle trke Svetskog kupa u Kurševelu, Veliki kristalni globus, ali i mali kristalni globus u spustu.

Ovo je peta uzastopna titula za Odermata u Svetskom kupu, dok je titulu u spustu osvojio treću godinu zaredom.

Osvajanje Velikog kristalnog globusa bila je praktično formalnost za Odermata jer se jedini skijaš koji je matematički mogao da ga pretekne, Brazilac Lukas Pinejro Broten, ne takmiči u spustu.

Šest trka pre kraja, Odermat ima nedostižna 632 boda više od Brazilca.

Kada je reč o malom kristalnom globusu u spustu, Odermat je do te titule stigao i pre nego što je danas izašao na stazu pošto njegov sunarodnik i najbliži pratilac Franjo fon Almen nije završio trku.

Švajcarac je na kraju zauzeo treće mesto u Kurševelu sa rezultatom 1:47,57 minuta i u poretku spusta ima 670 bodova, odnosno 235 bodova više od Fon Almena.

Austrijanac Vinsent Krihmajr slavio je u današnjem spustu sa vremenom 1:47,26 minuta i tako stigao do desete pobede u spustu, ukupno 20 u karijeri. Drugo mesto osvojio je Italijan Đovani Franzoni koji je za 0,09 sekundi bio sporiji od pobednika.

Skijaše sutra i u nedelju u Kurševelu očekuju dve trke superveleslaloma.

(Beta)

