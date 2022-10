Petrić: Igrači su spremni za meč sa Kelnom

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas da su igrači spremni i odmorni za meč sa Kelnom, kao i da je na njima da se dokažu u teškim utakmicama.

„Mislim da su igrači spremni, da su odmorni, da su svesni šta im donosi ova utakmica, da je to neki evropski izlog za dosta igrača, da se dokažu u ovako teškim utakmicama“, rekao je Petrić na konferenciji za medije.

Fudbaleri Partizana gostuju sutra ekipi Kelna, u meču trećeg kola Grupe D Lige konferencija.

U Grupi D vodi Keln sa četiri boda, Partizan i Nica imaju po dva, a Slovacko ima jedan bod.

Petrić je dodao da za meč u Nemačkoj neće računati na dva vezna igrača Kristijana Belića i Ljubomira Fejsu, ali i da neće biti promene formacije.

„Moraćemo da napravimo neki drugi balans u sutrašnjoj utakmici, ali kažem mislim da su igrači spremni i svesni šta nas očekuje sutra. Igramo protiv ekipe koja je možda favorit u našoj grupi i koja je navikla na ove utakmice svake nedelje, i mi smo delimično navikli, ali mislim da su oni u prednosti što se tiče ovakvih utakmica“, rekao je on.

Trener crno-belih istakao je da se u poslednjih sedam dana smenjuju tuga i radost. Partizan je prošle nedelje eliminisan u prvoj rundi Kupa Srbije od drugoligaša Radničkog iz Sremske Mitrovice, a zatim je savladao Vojvodinu (4:1) u Super ligi Srbije.

„I rekao sam i pred utakmicu sa Vojvodinom da nam je to zamajac za ovu seriju teških utakmica, puno utakmica imamo do 13. novembra“, dodao je on.

Partizan je ove sezone u Evropi na dva gostovanja odigrao nerešeno 3:3, a Petrić ističe da u takvim situacijama ima dosta stresa i emocija.

„Pre bih izabrao neki drugi rezultat, ali ako mora da bude sa toliko golova da ljudi uživaju, eto potpisao bih zbog toga. Generalno ima tu dosta stresa i emocija, kad primite tri gola i kada date tri gola“, rekao je on.

Petrić nije želeo da govori o rezultatu utakmice izmedju Slovackog i Nice.

„Ja im želim sreću, pa ko bude bolji neka pobedi. Generalno sve zavisi od nas, kako budemo sutra igrali, ako mi budemo pružili dobru igru i uzeli neke poene onda ćemo drugačije da razmišljamo o sledeće tri utakmice“, ocenio je on.

Keln je u prethodnom kolu Bundeslige pobedio Borusiju Dortmund sa 3:2, a Petrić je dodao da bi bilo lepo za analizu ukoliko bi crno-beli posle eliminacije u Kupu sada savladali Keln.

„Bilo bi to lepo za analizu, kako smo pre sedam dana ispali u Kupu i sutra dobili jednog protivnika koji je dobio Borusiju Dortmund, koji je jedan veliki klub“, rekao je on.

Trener Kelna Štefen Baumgart najverovatnije će odmarati nekoliko igrača pred duel sa Borusijom Menhengladbah, a Petrić dodaje da svih 11 igrača Kelna zaslužuje da igra u startnoj postavi.

„To što će oni odmarati za sledeću utakmicu, tu problematiku imamo i mi u našem prvenstvu, sad je na njemu da izabere najboljih 10 igrača koji će se suprostaviti Partizanu. Ne verujem da to nešto menja, vidi se kako Keln igra, ne mogu da promene filozofiju i principe igre“, istakao je on.

Odbrambeni igrač Partizana Svetozar Marković rekao je da ekipu očekuje fizički dosta težak meč, ali da moraju da budu maksimalno fokusirani.

„Mislim da treba da idemo svim snagama, da pokušamo da pobedimo u sutrašnjoj utakmici, kao i da pokušamo da ostvarimo prvi trijumf ove sezone u Ligi konferencija. Dogodio se taj ‘kiks’ u utakmici Kupa, ali mislim da smo se povratili posle utakmice sa Vojvodinom, gde smo odlično igrali i gde smo pobedili, tako da se nadam da ćemo i sutra ostvariti trijumf“, rekao je Marković.

Meč izmedju Kelna i Partizana igra se u četvrtak od 21.00.

(Beta)

