Petrić: Ovo je realnost Partizana i naše ekipe

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić priznao je danas posle remija sa Radničkim da je „ovo realnost“ kluba iz Humske.

Partizan je danas odigrao bez pobednika, 1:1 u meču poslednjeg kola 23. kola Superlige Srbije.

„Ovo je realnost FK Partizan i naše ekipe. Pokušavali su koliko su mogli. U jednom trenutku smo mogli da rešimo utakmicu, a posle smo mogli da izgubimo i ovaj jedan bod“, rekao je Petrić za TV Arenasport po završetku meča.

Novinarka TV Arene sport prenela je reči golmana Partizana Aleksandar Popović, koji je posle meča pitao saigrače kako je moguće da se 17. utakmicu zaredom povlače.

„On je rekao? Pitajte ga zašto je to rekao. Ako je to rekao, onda je to njegova sramota. Ako su bili do sada zajedno, treba i dalje da budu. Nikad ne kritikujem igrača, ako vi to kažete, ja vam verujem, onda je to njegova sramota“, kazao je Petrić.

Partizan je na drugom mestu na tabeli sa 13 bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde. „Crno-beli“ će u petak gostovati Crvenoj zvezdi u 169. „večitom derbiju“.

„Ima još četiri dana, pa ćemo videti šta će da bude“, zaključio je Petrić.

(Tanjug)

