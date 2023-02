Petrić: Siguran sam da će igrači dati maksimum protiv Šerifa

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić izjavio je danas na konferenciji za medije da će igrači „crno-belih“ dati svoj maksimum na revanš meču šesnaestine finala Lige konferencija protiv Šerifa.

Fudbaleri Partizana sutra dočekuju ekipu Šerifa u revanš meču šesnaestine finala Lige konferencija. „Crno-beli“ su u prvom meču u Moldaviji slaviili sa 1:0.

„Brzo dolaze utakmice u ovom periodu, igramo utakmicu koja je vrlo zahtevna. Šerif se pokazao kao fizički jaka ekipa i imaćemo mnogo posla sutra. Tražim od igrača da se skoncentrisu na svoj posao. Siguran sam da su spremni da sutra daju svoj maksimum. Ako prođemo imamo sigurnost. Dosta ljudi gleda ovaj meč kao rešavanje problema, ja ne. Ponekad osećam da smo mašina za pravljenje novca, a mi bi trebalo da rasteretimo momke, da ne razmišljaju hoće li Partizan dobiti ovo ili ono. Samo da igraju. Dobro je što možemo da rešimo dosta problema, ali bi fudbaleri trebalo da se rasterete. Od dolaska potenciram da momci igraju za sebe. Kad to odrade onda i neki drugi imaju korist. Rezultat nam daje izbor da linije postavimo kako mi želimo sutra, što Šerif ne može da uradi“, rekao je Petrić na konferenciji za medije.

On je prokomentarisao i odluku Zajednice Superlige Srbije da se meč 24. kola sa Crvenom zvezdom odigra trećeg marta.

„Kad god da se igra derbi, mi moramo da igramo. Samo da ne bude sledeće godine da je jedan klub hteo jedno, a drugi klub drugo i da se napravi ping-pong. Nema šta da se pitaju Zvezda ili Partizan kad Zajednica odlučuje. Čuo sam da se posle toga ne igra u nedelju, videćemo kad ćemo to nadoknaditi“, dodao je Petrić.

Na pitanje kako komentariše dešavanja oko izbora za predsednika Fudbalskog saveza Srbije trener „crno-belih“ ističe da postoji kompromisno rešenje.

„I Vidić i Džajić su zaslužili da budu predsednici. Obojica su velika imena. Ljudi iz Zvezde se dele na dve strane, ja sam to iskustvo imao pre nekoliko godina, To je teško za ljude koji su dobri i sa Nemanjom i sa Džajićem. Ako uopšte mene neko sluša, ja sam za to da se Džajić i Vidić udruže i da vode zajedno FŠ. Nema veze što sam ja partizanovac, nego da nas vode napred. Samo da ne bude podela“, istakao je Petrić.

Fudbaler Partizana Aleksandar Filipović izjavio je da očekuje težak meč protiv Šerifa.

„Svesni smo da nas čeka teška utakmica sutra. Imamo prednost što igramo pred svojim navijačima i imamo pozitivan rezultat iz prvog meča. Sve je u našim rukama i sutra treba da završimo posao i plasiramo se u narednu rundu takmičenja“, dodao je Filipović.

