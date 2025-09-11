Pi Džej Vašington produžio ugovor sa Dalasom, Egzum ostao u ekipi

Košarkaš Dalasa Pi Džej Vašington produžio je ugovor na četiri godine sa tim NBA klubom, za koji će u predstojećoj sezoni igrati i Dante Egzum.

Izvor Asošiejted presa naveo je da je ugovor Vašingtona vredan 89 miliona dolara.

Vašington je pre isteka roka za trejd 2024. godine prešao u Dalas, sa kojim je četiri meseca kasnije igrao u finalu NBA lige.

Egzum će biti opcija u ekipi dok se na teren ne vrati Kajri Irving, koji će propustiti početak sezone jer se oporavlja od operacije ligamenata kolena.

Australijski igrač je zbog povreda propustio brojne utakmice u svakoj od dve sezone u Dalasu.

Klub je za njega napravio mesta u timu nakon što je otpustio Olivijea-Maksensa Prospera.

(Beta)

