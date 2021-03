Piksi: Pokazaćemo da Srbi znaju da igraju fudbal

BEOGRAD – Vreme je da pokažemo da Srbi znaju da igraju fudbal i da ova generacija plasmanom na Mundijal u Kataru ispiše lepu stranicu istorije našeg fudbala, poručio je danas novi selektor Dragan Stojković Piksi.

On je u intervjuu za Tanjug govorio o značaju koji fudbalska reprezentacija ima za srpski narod i dodao da veruje u plasman, uprkos tome što je zadatak veoma težak.

„Na kraju krajeva, igra se zbog nekog respekta, zbog rezultata koji će ti doneti kada završiš karijeru dosta toga lepog, da ćete ljudi prepoznati kao pobednika i nekog ko je učinio lepo delo za svoju zemlju. Daćemo sve od sebe, na prvom mestu ja, da obradujemo narod, da ih učinimo ponosnim i da, uz lep fudbal, napravimo i dobar rezultat. Cilj je naravno odlazak na Mundijal u Kataru, ne kažem da će to biti lako, biće jako teško, ali ništa nije nemoguće. Treba verovati i ako ja verujem moraće i igrači da veruju, a moje je da njih ubedim da mi veruju“, rekao je legendarni fudbaler.

Do starta kvalifikacija i meča sa Republikom Irskom u Beogradu ostalo je još devet dana, a Stojković kaže da ne oseća nikakav pritisak ili neku vrsta stresa.

„Brojimo dane, i ja naravno brojim i jedva čekam da dođe do toga. Irska je sad najbitnija utakmica, na pragu smo kvalifikacija, znamo težinu, znamo da grupa nije laka, ali jednostavno moramo da taj početak iskoristimo na najbolji mogući način i startujemo onako kako svi priželjkuju“, jasan je Stojković.

Srbija dočekuje Irce 24. marta, tri dana kasnije u Beograd stižu Portugalci, a potom sledi i gostovanje Azerbejdžanu u Bakuu 30. marta.

„Program je vrlo zgusnut, tri utakmice u sedam dana nimalo ne predstavljaju lak zalogaj. Moramo da budemo srpemni i fizički i psihički, da ne govorim o taktici, sistemu itd. Svaka naredna utakmica je najvažnija, Irska je za nas sada najvažnija, posle Portugalija i Azerbejdžan. Očekivanja su velika i duboko verujem da igrači koji su na listi , ova grupa koja će doći, može itekako da odgovori na izazove koji predstoje“.

Stojković dodaje da veruje u njihov individualni kvalitet, alli da je njemu kao selektoru na prvom mestu da napravi jednu zdravu grupu igrača, jedan kolektiv, koji će zaista pokazati svu lepota fudbala.

„Ne mogu i ne želim da prihvatim činjenicu da Srbi ne znaju da igraju fudbal. To je jednostavno nemoguće, mi znamo da igramo fudbal i to ćemo pokazati. Na početku smo nečega važnog, želim da vratimo veru i poverenje kod ljudi da Srbija može itetakako da igra lep, lepršav, dinamičan, interesantan fudbal, koji će, naravno, biti krunisan i dobrim rezultatima“

„Ne želim da kalkulišem, niti brojim bodove, sa koliko bih bio zadovoljan ili ne, to će se jednostavno pokazati na terenu, a da bi se bodovi osvajali morate da ih zaslužite, da napravite preduslove za tako nešto, a to je pre svega jak kolektiv, borbenost, trčanje i ono što mene najviše zanima fudbalska inteligencija, koju će igrači morati da pokažu jer ona pravi razliku na terenu“, podvlači Stojković, koji je kao fudbaler odigrao 84 utakmice u dresu sa državnim grbom.

„Idemo, korak po korak, maksimalan fokus na Irsku, pogotovo što se igra u Beogradu i što žarko želimo da krenemo sa dobrom igrom i pobedom. Kasnije, biće vremena da se diskutuje o Portugalu i Azebejdžanu. Morate da imate dobru analizu, da znate sa čime raspolažate i šta možete da očekujete. Ne smete biti iznenađeni, morate da vodite računa o svim segmentima protivnika, odbrana, napad, da li će se menjati tim ili ne. Jednostavno, moramo da budemo pripremljjeni za izazov koji se zove – kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Katar 2022“.

Prema njegovim rečima, priprema je odavno počela i odgledao je neke prethodne duele protiv Iraca i Portugalaca, a kada je u pitanju Azerbejdžan, verovatno će razgovarati i sa nekadašnjim saigračem Robertom Prosinečkim, koji je bio selektor te zemlje.

„Velika žal je što ćemo igrati bez publike, fudbal gubi mnogo bez navijača, ali mere se moraju poštovati, živimo u jednom specifičnom momentu koji traje, evo već druga godina, i to je nešto što je deo naših života. Moramo da se ponašamo profesionalno i shodno onome šta Vlada propisuje“.

Na pitanje da li oseća da je dobio podršku o kojoj je govorio dok su trajali pregovori, Stojković ističe da jeste i da je za njega podrška veoma bitna.

„Ne dolazim ovde da se takmičim sa nekim, to nije bila sfera mog interesovanja. Moja motivisanost da postanem selektor Srbije leži u tome da jednostavno želim da pokažem da Srbi znaju da igraju fudbal, da ponovim. Neprihvatljivo je da mi igramo dosadno i tu vidim motivaciju da pokažemo da napravimo našu identifikaciju, da pošaljemo jasnu poruku šta ljudi od nas mogu da očekuju“.

Garancija za uspeh ne postoji, kad bi neko tek tako garantovao uspeh, taj bi dobio Nobelovu nagradu, dodaje Piksi.

„To ne postoji u sportu, u sportu postoji veliko verovanje, znanje, odricanje, borbenost, kolektivni duh i sve ono što krasi bilo koji sport. Odlučio sam da je sad taj momenat kad možda i ja treba da se „žrtvujem“ jer sam možda mogao mnogo lepše da živim, da radim negde u inostranstvu, znate kako već trenerski posao zna da bude lep, ali sam prihvatio ovu odgovornost. U isto vreme osećam veliko zadovoljstvo i čast da ću predstavljati svoju zemlju kao vođa igračima koji će pokazati sve ono što budemo radili na terenu. Odgovornost nije problem, odgovorna sam osoba i dok sam bio igrač i sada kao trener, svoj posao gledam i radim ga na priofesionalan način i to očekujem od igrača. Fudbalsko znanje koje imam kao trener i tu filozofiju koja se bazira na napadačkom fudbalu, bez kaluklacija, to želim da im kažem i da to pokažemo već protiv Irske“, ističe Stojković.

Selektor je priznao i da se nalazi na „slatkim mukama“ kada je u pitanju izbor napadača jer su Dušan Vlahović i Đorđe Despotović u sjajnoj golgeterskoj formi.

„Dobra vest je da su igrači koji su na spisku zdravi i da nema povreda, to je navažnije. Ovo su sada neke stavri koje su samo plus i pozitivno možemo gladati kada Vlahović da recimo tri gola za 45 minuta, to njemu povećava samopuzdanje, čini ga važnijim, o njemu se piše, priča. Za mene je posebno važno da on u godištu u kojem jeste, pokazuje strahovit zrelost. On ima samo 20, 21 godinu, a ponaša se kao da ima 30, što je jako pozitivno i dobro i što njemu zaista otvara put da napravi fenomenalnu karijeru, u šta sam ubeđen i da bude kasnije i veoma važan šraf u igri naše reprezentacije“.

„I ostali igrači, isto tako su davali golove, ali to na kraju krajeva nije toliko bitno, koliko je bitno da imaju kontinuitet u svojim igrama, da su iz vikenda u vikend starteri u klubovima. To je najvažnije, mislim da nisam pogrešio što sam ih zvao, smatram da poseduju kvalitet koji je reprezentativni. Sa druge starne imamo Jovića i Mitrovića koji trenutno imaju malu minutažu u klubovima, ali to apsolutno ne menja moje mišljenje o njima. Izuzetno ih cenim, zato su na spisku, to je to. Bitno je da su živi i zdravi i videćemo na kraju“, zaključio je Stojković.

(Tanjug)

