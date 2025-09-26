Pimenov i Mačković osvojili srebrnu medalju u dubl skulu na SP

Srpski veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković osvojili su danas srebrnu medalju u discipline dubl skul na Svetskom prvenstvu u Šangaju.

Pimenov i Mačković su do finalne trke stigli pobedama u kvalifikacionoj, a potom i polufinalnoj grupi, a u finalnu trku su završili vremenom 6:13,57 što je bilo dovoljno za drugo mesto.

Zlatnu medalju je osvojio poljski dubl, a bronzanu dubl iz Irske.

„Posle osvajanja prvog mesta na Svetskom kupu u Lucernu, znali smo da ćemo biti jedni od favorita za medalje na ovom takmičenju. Ali isto tako znamo koliki rad i trud celog tima je uložen u ovu medalju. Svakako fenomenalan osećaj. Još smo pod utiskom ovog istorijskog uspeha za srpsko veslanje, ali je i svakako veliki korak za ono što nedostaje Srbiji – zlato sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu“, izjavio je Mačković.

Trener srpskih veslača Nikola Stojić izjavio je da „ono što su ova dvojica zlatnih momaka danas uradili je nešto što će pamtiti ceo život“.

„Energija, posvećenost i rad su ono što ih odlikuje. Pored čestitki Jovani, Eleni, Martinu, Nikolaju i našoj fiziotarapeutkinji Tatjani, moram da se zahvalim svim ljudima koji su sve ovo vreme uz nas, a pogotovu gospodinu Božidaru Maljkoviću i njegovom timu iz Olimpijskog komiteta Srbije koji nam pružaju svesrdnu pomoć u pravljenju ovakvih rezultata“, izjavio je Stojić.

(Beta)

