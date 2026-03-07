Pinejro Broten pobednik veleslaloma u Kranjskoj Gori

Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten pobedio je danas u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u slovenačkoj Kranjskoj Gori.

Pinejro Broten je pobedio sa vremenom od 2:11,95 minuta.

Drugo mesto zauzeo je Švajcarac Loik Mejar sa 0,54 sekunde zaostatka, dok je treći bio Austrijanac Štefan Brenštajner sa 0,80 sekundi zaostatka.

Prvi u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Švajcarac Marko Odermat sa 1.530 bodova, 632 više od drugoplasiranog Pinejra Brotena.

U plasmanu veleslaloma je takođe prvi Odermat sa 495 bodova, a drugi Pinejro Broten sa 48 bodova manje.

Takmičenje u Svetskom kupu za skijaše nastavlja se u nedelju, kad je na programu slalom u Kranjskoj Gori.

(Beta)

