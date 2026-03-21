Pirovano osvojila Mali kristalni globus u spustu pobedom u Kvitfjelu

Italijanska skijašica Laura Pirovano pobedila je danas u poslednjem spustu sezone u Kvitfjelu i osvojila Mali kristali globus u toj disciplini Svetskog kupa.

Pirovano je pobedila rezultatom 1:30,85 i ostvarila treću uzastopnu pobedu u spustu.

Amerikanka Brizi Džonson zauzela je drugo mesto sa 0,15 sekundi zaostatka.

Treće mesto zauzela je nemačka skijašica Kira Vajdle-Vinkelman sa 0,25 sekundi zaostatka.

Pirovano je osvojila titulu u spustu sa ukupno 536 bodova, ispred danas petoplasirane Eme Ajher iz Nemačke koja ima 453 boda i Brzi Džonson sa 413 bodova.

U ukupnom plasmanu Svetskog kupa prva je Amerikanka Mikaela Šifrin sa 1.286 bodova, ispred Ajher koja ima 1.191 i Švajcarkinje Kamile Rast sa 989 bodova.

U nedelju su na programu trke u superveleslalomu za skijašice i skijaše.

(Beta)

