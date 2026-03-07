Pirovano pobedila i u drugom spustu u Val di Fasi i preuzela prvo mesto u plasmanu discipline

Italijanska skijašica Laura Pirovano pobedila je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u italijanskoj Val di Fasi, i preuzela prvo mesto u plasmanu te discipline.

Pirovano, koja je u petak pobedila u prvom spustu u Val di Fasi, je u današnjoj trci do trijumfa stigla sa vremenom od 1:20,91 minuta.

Drugo mesto zauzela je Austrijanka Kornelija Hiter sa 0,01 sekundom zaostatka, dok je treća bila Švajcarkinja Korin Zuter sa 0,05 sekundi zaostatka.

U plasmanu spusta, pred poslednju ovosezonsku trku u toj discipini, prva je Pirovano sa 436 bodova, ispred drugoplasirane Eme Ajher iz Nemačke sa 408 bodova i trećeplasirane Lindzi Von iz Sjedinjenih Američkih Država sa 400 bodova.

Prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa je i dalje Amerikanka Mikael Šifrin sa 1.133 boda, 117 više od drugoplasirane Ajher.

Takmičenje u Svetskom kupu za skijašice nastavlja se u nedelju, kad je na programu superveleslalom u Val di Fasi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com