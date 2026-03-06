Pirovano slavila u spustu na Val di Fasi i upisala prvi trijumf u Svetskom kupu

Italijanska skijašica Laura Pirovano pobednica je današnjeg spusta koji je u okviru Svetskog kupa vožen u italijanskoj Val di Fasi.

Ova 28-godišnja skijašica upisala je prvi trijumf, ujedno i prvi plasman na podijum u Svetskom kupu, a slavila je ukupnim vremenom 1:21,40 minuta.

Pirovano je tako postala šesta različita pobednica u sedam ovosezonskih takmičenja u spustu, a jedina sa dve pobede je američka skijašica Lindzi Von.

Drugo mesto zauzela je nemačka takmičarka i aktuelna olimpijska viceprvakinja Ema Ajher, koja je za pobednicom zaostala 0,01 sekund.

Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popela se olimpijska prvakinja iz Milana i Kortine – američka skijašica Brizi Džonson sa 0,29 sekundi zaostatka za Pirovano.

U plasmanu spusta i dalje vodi Von sa 400 bodova, koja se povukla nakon pada na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Drugo mesto u poretku spusta zauzima Ajher sa 14 bodova zaostatka, dok je Pirovano treća sa 64 boda zaostatka za Von.

Do kraja sezone ostala su još dva spusta, a prvi naredni vozi se u subotu takođe u Val di Fasi.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi američka skijašica Mikaela Šifrin sa 1.133 boda, druga je Ajher sa 994 boda, a treća Švajcarkinja Kamil Rast ima 963 boda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com